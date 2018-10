Fachhandelspartner der Also Deutschland GmbH können bei dem neuesten Verkaufswettbewerb der Sauerländer eine Reise zur Rennrodel WM 2019 gewinnen, die vom 25. bis 27. Januar 2019 in Winterberg stattfindet.

Um die Chance zu erhalten, live an der Rennstrecke in Winterberg dabei zu sein, muss im letzten Quartal 2018 bei Also Deutschland ein Mindestumsatz von 10.000 Euro mit HP-Produkten erreicht werden, welche die Intel Optane Speichertechnologie nutzen. Die Registrierung sollte schnell erfolgen, empfiehlt der Distributor.

Als Hauptpreis der "HP Intel Optane Turbo Rallye" winkt den Teilnehmern eine Reise vom 24. bis 26. Januar 2019 ins Sauerland. Jeder Fachhändler, der den Mindestumsatz erreicht, nimmt an der Verlosung teil. Der glückliche Gewinner bekommt dann die Gelegenheit selbst ein Stück der Bahn zu befahren, die Geschwindigkeit zu spüren und sich den persönlichen Adrenalin-Kick zu holen.

Das Anmeldeformular und nähere Infos zur "HP Intel Optane Turbo Rallye" sind ab sofort unter diesem Link verfügbar. Nach der Registrierung kann die individuelle Zielerreichung jederzeit eingesehen werden.