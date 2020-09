Das neue Projekt der Also Holding AG will Technologien, Produkte und Dienstleistungen von führenden KI-Vendoren mit dem Experten-Netzwerk von Also, den Lösungsarchitekten, Datenwissenschaftlern und KI-Entwicklern zusammenführen. Das Portfolio reicht von einzelnen Bausteinen bis hin zu kompletten Anwendungen.

Der Also-Konzern hat Peter Ivanov zum Head of Artificial Intelligence ernannt. Ivanov ist seit 2019 bei Also und blickt auf eine fast 30-jährige Erfolgsgeschichte in der IT-Branche zurück. Wie die Holding weiter mitteilt, ist er mit größtem Engagement dabei, neue Lösungen mit den neuesten Technologien für den Channel zu entwickeln.

Parallel dazu baut Also ein spezielles KI-Partnerprogramm für Systemhäuser und Reseller auf. So sollen Channel-Partner jegliche Unterstützung erhalten, die sie benötigen, um erfolgreich erste KI-Projekte umzusetzen.

KI bietet eindrucksvolle Möglichkeiten für Gesellschaft und Unternehmen gleichermaßen, heißt es von Also weiter. Als Beispiel sei das Monitoring des „Social Distancing“ genannt, wozu sich einige europäische Regierungen gemeinsam mit KI-Startups ans Werk machten. Krankenhäuser setzen KI ein, um etwa COVID-19-Diagnosen und -Tests zu beschleunigen, automatisierte digitale Sprechstunden anzubieten oder die Kapazitäten der Krankenhäuser zu optimieren.

Process Mining und Process Excellence

Weitere KI-Felder betreffen die Automatisierung von Verkaufsprozessen, Unterstützung für Wissensarbeiter oder bei Cybersecurity-Bedrohungen, automatisierte HR-Aufgaben, IT-Automatisierung und pharmazeutische Forschung. Bei Fertigung und Verwaltung kann KI in mit Robotergestützten Prozessautomatisierung (RPA) insbesondere wiederholende, zeitaufwändige oder fehleranfällige Aufgaben optimieren.

Laut Experten, so Also, verdoppelt sich der gesamte adressierbare Markt für KI in den nächsten vier Jahren von 156,5 Milliarden USD auf über 300 Milliarden USD im Jahr 2024. Also setzt Künstliche Intelligenz und RPA seit 2017 sehr erfolgreich bei internen Prozessenin der eigenen Organisation ein.