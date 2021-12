Kurz vor dem Jahreswechsel hat Also eine weitere Übernahme ankündigt: Mit der Akquisition der größten IT-Bereiche der portugiesischen JP Sá Couto sichert sich der Konzern einen der größten Player in Portugal mit derzeit rund 3.500 Reseller-Kunden. "Wir verfolgen konsequent unsere Strategie. Dadurch haben wir unser Ökosystem erweitert und zusätzliche Wachstumsmöglichkeiten geschaffen. Gleichzeitig bauen wir unser Know-how und unsere vertikale Expertise kontinuierlich aus, um die Monetisierung voranzutreiben", erklärt Gustavo Möller-Hergt, CEO der Also Holding.

Laut dem Vorstizenden Jorge Manuel Fidalgo Martins Sá Couto, will sich die JP Sá Couto Holding künftig auf Bildungsprojekte sowohl in Portugal als auch weltweit konzentrieren. Das IT-Geschäft soll nun von Also weitergeführt werden. "Es war für uns sehr wichtig, einen neuen Eigentümer für den größten Teil unserer Aktivitäten zu finden, der das fortsetzt, was wir in den letzten 30 Jahren aufgebaut haben", meint der Vorsitzende.

Integration in den Also Cloud Marketplace

Also übernimmt auch die Vermarktung der Bildungsplattform und der Gaming-Marke von JP Sá Couto in Europa und wird damit die bereits bestehenden Kompetenzen und Angebote in diesen Bereichen ergänzen. Vice President Joao Paulo Fidalgo Martins Sá Couto erhofft sich davon weiteres Wachstum: "Also versteht nicht nur unsere Branche, sondern auch unsere Kultur und investiert in unser Land und unser Team", erklärt der Manager. Er wolle nun die Transformation und Integration des Unternehmens begleiten, das Wissen weitergeben und das neue Unternehmen zu einer Kraft machen, mit "der man in Portugal und darüber hinaus rechnen muss".

Mit der Übernahme kann Also nun in der Region alle drei Geschäftsmodelle anbieten. Portugiesische Reseller können ihr as-a-Service-Geschäft mit dem Cloud Marketplace des Unternehmens und digitalen Plattformen wie IoT, Cybersecurity oder Künstliche Intelligenz auf- und ausbauen. Die Migration von Bildungs- und Gaming-Angeboten auf den Also Cloud Marketplace (ACMP) soll ein verbessertes Portfolio für Endkunden in allen Ländern schaffen und die weitere Monetisierung der Unique User ermöglichen.

