Mit der Akquisition von PIN Computers hat Also der Präsenz in Osteuropa weiter ausgebaut. PIN Computers unterhält Standorte in Serbien, Montenegro und Bosnien-Herzegowina. Für den Konzern ist dies eine Fortsetzung der Expansionsstrategie. PIN Computers wurde 1995 gegründet und versorgt einem großen Kundenstamm der Region mit IT-Ausrüstung, mobile Geräte und Unterhaltungselektronik.

Für Gustavo Möller-Hergt, CEO der Also Holding, ist dies eine weitere Möglichkeit, nachhaltigen und profitablen Wachstum zu generieren: "PIN Computers mit seiner großen Basis an aktiven Kunden ist ein idealer Partner, der unsere Position in Osteuropa weiter stärken wird", erklärt der Konzernchef.

Wachstumschancen für SMBs

Also will nun den lokalen Resellern Zugang zum Ökosystem des Unternehmens mit Lösungen, Services und digitalen Plattformen bieten. Diese können nun auch auf neue Anbieter und auf mehr Produktkategorien zugreifen. Bestellungen können schnell und bequem über den Webshop getätigt werden. Auch im As-a-Service-Bereich bestehen interessante Wachstumschancen für SMB. Das Potenzial beziffert Also mit rund 2,3 Millionen Unique Usern.

Die Integration von PIN Computers in den Also-Konzern Hilfe der digitalen Managementsysteme soll dann erfolgen, sobald die Akquisition, die noch unter Vorbehalt der üblichen regulatorischen und behördlichen Genehmigungen steht, erfolgreich abgeschlossen ist.

