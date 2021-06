Auf der Channel Trends and Visions 2021 der Also Deutschland GmbH gab Cyesec, die nach außen als CYE auftreten, die Einführung der Cloud-basierten Cybersecurity-Optimierungsplattform HyverLight bekannt. Damit werde professioneller Schutz auf Konzern-Niveau auch für kleine und mittelgroße Unternehmen (KMU, engl. SMB) verfügbar, erklärt der Distributor. Über den Also Cloud Marketplace wird HyverLight in 90 Ländern verfügbar sein.

Laut Also erleben SMBs einen drastischen Anstieg von Cyberangriffen – auch durch Covid-19 und dem Boom von eCommerce-Unternehmen. So zielten 43 Prozent aller Cyberangriffe auf kleinere Unternehmen ab, die im Durchschnitt über 2,2 Millionen US-Dollar pro Jahr durch Cybersecurity-Angriffe verlieren würden. 60 Prozent der betroffenen Unternehmen hätten sogar innerhalb von sechs Monaten, nachdem sie Opfer von Cyberkriminalität geworden sind, ihr Geschäft aufgeben müssen.

HyverLight soll eine kontinuierliche, automatisierte Cybersecurity-Bewertung der wichtigsten Bedrohungs-Szenarien für SMBs ermöglichen. Neueste Algorithmen und Graphen-Modellierungen führen präzise Cybersecurity-Bewertungen für das gesamte Unternehmen und Lösungen von Drittanbietern durch. Dadurch werde es möglich, Angriffe zu verhindern und Erkenntnisse darüber zu gewinnen, wo begrenzte Ressourcen investiert werden sollten.

Optimierte Sicherheit für KMU

Die Hauptkomponenten sind der „Attack Surface Tracker“, der die Angriffsfläche kontinuierlich auf Schwachstellen und Fehlkonfigurationen untersucht. Mit dem „Azure Security Tracker“ soll die Azure-Sicherheit in der Cloud verfolgt werden und der „Internet Perimeter Tracker“ verschafft einen kontinuierlichen Überblick über potenzielle Einstiegspunkte für Angreifer.

"Heutige Cyberattacken können den Kern eines jeden kleinen und mittelständischen Unternehmens zerstören und viele wichtige Akteure aus dem Markt drängen. Das hat letztendlich negative Auswirkungen auf die gesamte Wirtschaft", so Reuven Aronashvili, Gründer und CEO von CYE. "CYE bietet SMBs einen umfassenden Cybersecurity-Ansatz, der reale Bedrohungen für das Unternehmen identifiziert, bewertet und den notwendigen Schutz bietet, ohne Unsummen zu verschlingen. Wir freuen uns über die Partnerschaft mit der Also Holding AG, um so vielen SMBs wie möglich bei ihrer Cyber-Transformation zu helfen."

"HyverLight ist eine einzigartige Chance für unsere Partner. Das Tool bietet eine umfassende Bewertung ihrer Cybersecurity-Risiken sowie eine Strategie zur Risiko-Minimierung und Optimierung der Sicherheit", sagt Gustavo Möller-Hergt, CEO der Also Holding AG. "Da HyverLight speziell auf SMBs zugeschnitten ist, ermöglicht es Resellern, ihr As-a-Service-Portfolio zu erweitern und die digitalen Arbeitsplätze weiter zu monetisieren."