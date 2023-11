Gemeinsam mit dem neuen spanischen Technologie-Partner Libelium will sich die Also Deutschland GmbH im Geschäftsfeld Smart Farming positionieren. Für Systemintegratoren bietet sich Also als "Enabler" an, der mit einem Rundum-Paket von Hard- und Software, technischen Trainings, Marketingmaßnahmen und Lead-Generierung seinen Partnern den Weg zum Markt öffnet und unterstützt.

Enormes Potenzial in der Landwirtschaft

Da über die Hälfte der Gesamtfläche Deutschlands landwirtschaftlich genutzt werde, sei das Marktpotenzial für Smart-Farming-Lösungen enorm und die Vermarktung erst am Anfang, so der Broadliner. Landwirte suchen nach Möglichkeiten, die zu Kosteneinsparungen, einer effizienteren Lebensmittelproduktion, Ressourcen- und Umweltschonung und zu mehr Tierwohl führen. Libelium bietet Plug & Play-Lösungen von der Hardware bis zur Smartphone-App. Sie unterstützen eine Vielzahl an Kommunikationstechniken wie WiFi, 4G, LoRaWAN oder NB-IoT.

Das Herzstück ist eine Cloud-Plattform für Smart Farming und Umwelt-Monitoring. In Verbindung mit rund 40 verfügbaren Sensoren arbeitet die solarbetriebene Lösung von Libelium völlig autonom. Mögliche Messungen reichen von Bodenparametern, Wasserleitfähigkeit, Luft- oder Blattfeuchtigkeit bis zum Durchmesser von heranwachsenden Baumstämmen oder Obst. Die so erfassten Daten werden ausgewertet, um den Landwirten in Echtzeit Informationen und optimierte Vorhersagemodelle zu liefern.

Weitere Projekte in Aussicht

"Für unsere Partner bietet das Thema Smart Farming enormes Potenzial - ist aber oftmals auch ganz wörtlich Neuland, technologisch wie von der Branche her", sagt Stefan Blome, Director Solutions Business bei Also Deutschland. "Genau hier setzen wir mit unserem Gesamtpaket an Unterstützungsmaßnahmen an, um sie in dieses lukrative Geschäftsfeld einzuführen und zu begleiten. Und das wirklich Spannende dabei ist, dass die Libelium Smart Farming-Produkte auch das Tor zu Smart City-Projekten öffnen können."