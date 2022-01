Der US-amerikanische, cloud-native IT-Security-Anbieter Crowdstrike ist in Deutschland schon seit 2017 aktiv, hat sich aber erst Mitte 2020 ernsthaft dem Channel zugewandt. Einer der Partner, über die sich das Unternehmen an Managed Security Service Provider wendet, ist seitdem das Berliner Startup Veronym. Im Frühjahr 2021 unterzeichnete der Anbieter zudem eine Distributionspartneschaft mit Westcon. Nun geht er mit seinem Angebot noch stärker in die Breite, indem auch Also die "Falcon"-Plattform von Crowdstrike über seinen Cloud Marketplace anbietet.

"Crowdstrike stellt eine wertvolle Ergänzung unseres Portfolios im Bereich Cybersecurity dar", sagt dazu Jan Bogdanovitch, SVP Consumptional Business bei der Also Holding. Der Cloud Marketplace von Also biete Dienstleistern auf einer Plattform alle notwendigen Werkzeuge, um Leistungen zu kontrollieren, abzurechnen und zu verwalten. "Wir sind uns sicher, dass es sich hierbei um die effizienteste Lösung zur Bereitstellung und Verwaltung von MSSP-Angeboten handelt", erklärt Bogdanovitch in Hinblick auf Mitbewerber wie Ingram Micro (Cloud Marketplace), Arrow (Arrowsphere) und Exclusive Networks (X-OD).

Tatsächlich hat sich Also mit Crowdstrike einen gut positionierten Anbieter an Bord geholt. Der Anbieter sieht seine "Falcon"-Plattform als Wegbereiter für die Art und Weise, wie Endgeräteschutz in Zukunft funktioniert und hat sie in der jüngeren Vergangenheit mehrfach erweitert, so dass er längts nicht mehr nur als Ersatz für herkömmliche Antivirus-Produkte geeignet ist. Zum Beispiel gehören XDR, Firewall-Management, Cloud Security Posture Management (CSPM), Schwachstellenmanagement, Cloud Workload Protection (CWP), Cyber Threat Intelligence und Forensik-Tools mit zum Angebot.

