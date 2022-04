Der Soester Distributor Also startet mit der "Hello Spring" Kampagne eine Aktion für registrierte Partner, die neuen Schwung für den Vertrieb verspricht. Mehr als 30 Herstellerpartner bieten im Rahmen Kampagne ausgewählte Produkte über den Also Online-Shop zu Sonderkonditionen an.

Ab sofort und bis zum 8. April 2022 erhalten Also Partner beim Kauf der Aktionsartikel vergünstigte Einkaufspreisen oder zusätzliche Bonuspunkte. Mit dieser Frühlingsaktion will Also seine Partner dabei unterstützen, den Umsatz mit interessanten Deals und Schnäppchen ordentlich anzukurbeln.

Nähere Informationen zur "Hello Spring"-Kampagne, den teilnehmenden Herstellerpartnern und den Aktionsprodukten stellt die Also Deutschland GmbH unter diesem Link bereit.