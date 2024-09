Die zentrale Also-Hausmesse Channel Trends & Visions findet kommendes Jahr eine Fortsetzung. Nach pandemiebedingten Online-Varianten und einer CTV im Roadshow-Format hatte sich der Distributor und Tech-Plattform-Betreiber entschlossen, zum zentralen Veranstaltungsformat zurückzukehren, mit überwiegend positivem Echo aus dem Handel und von den Ausstellern.

Nun steht auch der Termin für die 2025-Ausgabe fest: Am 23. Mai erwartet Also wieder den Channel in Düsseldorf in der Eventlocation "The Frame". Das ehemalige Industriegelände im Düsseldorfer Süden beherbergte bereit in diesem Jahr die CTV (ChannelPartner berichtete).

Die CTV 2025 steht unter dem Motto "Next Generation". Das soll sich unter anderem in den Kernthemen KI, IoT, Cloud, Cybersecurity und Virtualisation/Gaming niederschlagen. Die Partner erwarten laut Also wertvolle Einblicke in die neuesten Entwicklungen und Trends sowie die damit verbundenen zukunftsweisenden Geschäftsmodelle.



Also-CCO Mike Rakowski lässt es sich nicht nehmen, eine der Führungen durch die Ausstellungshalle selbst zu begleiten.

Die neue Messeheimat der CTV ist "The Frame" im Süden Düsseldorfs.

Etwas Wetterpech hatte HP zunächst mit den rollenden Showrooms auf dem Außengelände. Später wurde es aber besser.

In der großen Ausstellungshalle wurden früher Kräne montiert.

Großes Interesse im Auditorium beim Copilot-Vortrag von Microsoft-Modern-Work-Spezialist Niklas Preiß.

CCO Mike Rakowski und CEO Wolfgang Krainz können mit ihrer Neuauflage der CTV zufrieden sein.

Ebenfalls eine starke Verbindung: AVM und ChannelPartner mit Sascha Maass (AVM, Maria Kornhoff (CP), Petra Willikonsky (AVM) und Thomas Jank (CP).

Nach wie vor hat auch der 3D-Druck seinen Platz im Also-Portfolio.

In zahlreichen Vorträgen können sich die Messebesucher wertvolle Informationen holen.

Das Kyocera-Team will näher an den Partnern sein. Dazu bietet die CTV die ideale Gelegenheit.

Für die Demonstration von IOT-Lösungen hat Also Szenarien der Sensorsteuerung aufgebaut.

Um IT-Equipment sicher zu transportieren und zu verwahren, hat Also speziell gesicherte Transportboxen entwickelt.

Ein traditionell gut eingespieltes Team: Also und HP mit Jens Maigler (Also), Adrian Müller (HP), Tom Brunner (Also), Wolfgang Krainz (Also), Hartmut Husemann (HP), Mike Rakowski (Also) und Michael Henkies vom HP-Promotor Jet.

Nahtloser Übergang zur Party

Expert-Talks und Live-Demos sollen diese Themen praxisnah beleuchten. Also will so verstärkt die Rolle im Next Generation Business als kompetenter und erfahrener Begleiter der Partner präsentieren und aufzeigen, wie gemeinsam mit ihnen diese neuen Geschäftsfelder erschlossen werden können. "Die Vorfreude bei unseren Partnern ist bereits riesig! Daher sind wir glücklich darüber, heute schon den Startschuss für die CTV 2025 geben zu können", erklärt Fabian Jaensch, Regional Lead Marketing DACH bei Also.

Der Business-Teil der CTV 2025 wird wie in diesem Jahr dann nahtlos in die Abendveranstaltung in der Location "The Frame" übergehen. Ab 1. Dezember 2024 können sich Partner unter www.also.de/ctv für die CTV 2025 anmelden. Bis Ende Januar 2025 gewährt Also einen Frühbucherrabatt.

Mehr zum Thema:

Also reaktiviert großes CTV-Format: Mehr Hausmesse wagen

Vier Mitglieder in der Geschäftsführung: Also formiert Deutschlandspitze neu

Marken-Quiz: Warum heißt Also eigentlich Also?