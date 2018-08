Die Also Holding, ein Unternehmen der Düsseldorfer Droege Gruppe, besetzt die Position des Senior Vice President E-Commerce mit Philipp Koch. Ab sofort verantwortet der Young Professionell das E-Commerce-Geschäft des Unternehmens und soll diesen Bereich weiterentwickeln. Koch leitet zudem weiterhin den Standort Berlin und berichtet direkt an die Konzernleitung.

Philipp Koch begann seine Karriere bei Also nach seinem Studium 2013 als Consultant Assistant und wirkte bei der Restrukturierung der finnischen Gesellschaft mit. Von 2016 bis zur Ernennung war er als Head of Finance & Controlling Digital Services tätig. Wie Also weiter mitteilt, habe Koch wesentlich zur Entwicklung und Einführung dieses Geschäftsfelds beigetragen.

Weitere Erfahrungen erwarb sich der Finanzexperte während seines Studiums bei der Droege Gruppe, dem britischen Bankkonzern HBSC und den Beratern von FMC Consultants. Koch hält einen Master in International Business der Copenhagen Business School.

"Wir werden weiterhin stark in unsere E-Commerce-Präsenz investieren und wollen zukünftig einen Großteil des transaktionalen Geschäfts über diese Kanäle abwickeln, um unseren Kunden zusätzlichen Mehrwert zu bieten. Ich freue mich darauf, mit Philipp in seiner neuen Rolle auch zukünftig eng zusammenzuarbeiten", sagte Gustavo Möller-Hergt, CEO der Also Holding AG.