Damit gingen Alsos Nettoerlöse in Deutschland um 7,2 Prozent zurück. Auch in den Niederlanden und in der Schweiz war das Geschäft rückläufig. Zuwächse gab es Polen und in weiteren Ländern, die im Geschäftsbericht nicht explizit aufgelistet werden. Insgesamt verharrten damit Alsos Nettoerlöse 2022 mit 11,553 Milliarden Euro in etwa auf Vorjahresniveau (11,595 Milliarden Euro). Der Konzerngewinn 2022 blieb mit 152,4 Millionen Euro exakt gleich wie 2021.

In einer ad-hoc-Mitteilung betont das Also-Management, dass das Geschäft mit Cloud-Dienstleistungen um 66 Prozent auf 716 Millionen Euro zunahm. Im Vergleich zu Ingram Micro und TD Synnex bescheinigen viele Hersteller dem Also Cloud Marketplace eine gute Performance. Auch in der von Context durchgeführten Umfrage unter Resellern in Deutschland hat Also gut abgeschnitten.

Das freut natürlich Gustavo Möller-Hergt, CEO der Also Holding AG: "Das Cloud-basierte as-a-Service-Geschäft und die digitalen Plattformen gewinnen mehr und mehr an Dynamik. Auch der Solutions-Bereich wächst, denn IT-Services werden in Zeiten mangelnder Ressourcen immer wichtiger. Durch unsere exzellente Position im Cloud-Business und die digitalen Plattformen können wir unsere Reseller optimal bei der Entwicklung ihres Geschäfts sowie dem Bedienen der Nachfrage der Endkunden unterstützen. So haben wir die Weichen für unser künftiges profitables Wachstum gestellt."



