In einer Branche mit zunehmend komplexen Aufgabenstellungen wird es für Einzelkämpfer immer schwieriger. IT-Dienstleister, Systemhäuser und Fachhandelsunternehmen organisieren sich daher in Kooperationen, Verbünden oder Genossenschaften, um den Herausforderungen des Marktes besser begegnen zu können.

Einer dieser Verbünde ist das Also Network (ANW). Die Mitglieder sind unabhängig. Der Also Konzern bietet aber seit bereits 21 Jahren die Plattform und moderiert das ANW und kann so vom Erfahrungsschatz der Loyalität der Verbandmitglieder und vom direkten Kontakt profitieren.

Die Vorteile für die Mitglieder liegen unter anderem im Austausch von Wissen, Erfahrungen und Best Practices. Zudem lassen sich durch die gemeinsame Nutzung von Ressourcen Prozesse verbessern und Kosten reduzieren. Häufig arbeiten die Kooperationspartner auch bei Projekten zusammen, in denen der jeweilige Partner seine Spezialisierung und Expertise einbringen kann. "Kooperieren statt Konkurrieren", sei das Motto geworden, betont ANW-Beiratssprecher Sven Meyer.

Erstmals seit der Pandemie hat das ANW sich wieder persönlich zur Geschäftsführertagung getroffen. "Auf der Tagung haben wir es nochmal zu spüren bekommen, wie die Partner das untereinander leben, sich gegenseitig unterstützen und konkrete Projekte gemeinsam umsetzen", berichtet Meyer. Und er schiebt gleich eine Einladung an Reseller hinterher, die noch nicht beim ANW organisiert sind: "Wer die gleiche Wertevorstellung teilt wie wir, ist herzlichst eingeladen, mit uns in Kontakt zu treten", offeriert der ANW-Sprecher.

Neuer ANW-Beirat

Einer der wichtigsten Tagesordnungspunkte war die Wahl eines neuen Beirats. Dieser soll gezielt unterschiedliche Geschäftsschwerpunkte wie MSP, Cloud, Software und Hardware abdecken. Neben der Wiederwahl von Sven Meyer (EDV-Partner, Hamburg) zum Beiratssprecher und Frank Müller (MBM Computer, Brühl) als Beiratsmitglied, wurden Matthias Groß (Insigma IT, Köln), Sören Korf (Syscon, Osnabrück) und Stefan Niehusmann (Mait Germany, Rottweil) neu in den Beirat gewählt.

So war die Tagung auch für den auf Also-Seite als Head of SMB & Business Development auch für das ANW verantwortlichen Holger Dölle "ein voller Erfolg und Ansporn, die Maßnahmen und Aktivitäten in diesem Jahr weiter zu intensivieren".

Reger Austausch über aktuelle Themen

Neben der Beiratswahl konnten sich die Tagungsteilnehmer im Kongresszentrum Hohe Düne in Rostock-Warnemünde in Vorträgen, Workshops und Diskussionen über die Themen, die die Branche aktuell bewegen, austauschen. Das reichte von Personalbeschaffung über Mitarbeiterentwicklung, professionelles Benchmarking, Sicherheit, und die Implementierung von AI im eigenen Unternehmen.

Einblicke in die Welt der digitalen Disruption gaben die Keynote-Speaker Jens-Uwe Meyer und Gunter Dueck, die die Teilnehmer auf weitere neue Herausforderungen in der Zukunft einstimmten. Trotz des dicht gestaffelten Programms blieb noch genug Zeit für Networking und Freizeitgestaltung direkt am Ostseestrand.

Lesen Sie auch:

Programm erfolgreich abgeschlossen: Also erwägt weiteren Aktienrückkauf

Intelligentere Ressourcennutzung: Also plant Büro- und Logistikoptimierung

Also-Geschäftsführer Mike Rakowski: "Wir wissen, wie beliebt die Also CTV war"