Den Also-Konzern zieht es nach Westen: Die größte Volkswirtschaft der Welt mit 90 Millionen kommerziellen Nutzern und einem ITK-Gesamtmarktvolumen von 1,5 Billionen US-Dollar pro Jahr soll nun Distributor und Technologie-Provider Also bei seiner Wachstumsstrategie unterstützen. Dieser Markt weise eine hohe Nutzungsrate von Cloud-Anwendungen und IT-as-a-Service-Konsum auf, unterstützt durch ein breites Ökosystem von rund 100.000 IT-Channel-Partnern, heißt es aus dem Konzern.

Dabei will sich Also zunächst sich auf die Beschleunigung von Cloud-Migrationen, die Stärkung der Cybersicherheit und die Förderung der Einführung von KI-Lösungen konzentrieren. "Mit unserer Expansion in den US-Markt bauen wir unser Ökosystem weiter aus. Wir freuen uns darauf, unsere operative Exzellenz auch im dynamischen US-Markt zur Geltung zu bringen", erklärt Jan Bogdanovich, Managing Director Commercial Business bei der Also-Holding. Durch datenbasierte Erkenntnisse und einen kundenorientierten Ansatz wolle man "ein zuverlässiges, hochwertiges Erlebnis bieten, das der Branche einen messbaren Mehrwert bringt".

Market Place vom Channel-Excellence-Award-Gewinner

In Anlehnung an das bereits in Großbritannien bewährte Modell ist Also Cloud US parallel mit einem Platform-as-a-Service-Partner gestartet und bedient bereits erste Kunden. So soll frühzeitig das Wachstum im Markt zu beschleunigen und die Grundlage für weitere Verbesserungen geschaffen werden.

Mit dem Also Cloud Market Place (ACMP) will der Konzern nun die "bevorzugte Plattform für IT-Profis" werden. Diese sollen über die Plattform Technologielösungen kaufen, verkaufen und verwalten. Dass der Market Place auch bei den deutschen Nutzern Anklang findet, hat sich erst vor wenigen Tagen gezeigt: Also konnte die von ChannelPartner in Zusammenarbeit mit dem Marktforschungsunternehmen Context vergebene Auszeichnung Channel Excellence Award in der Rubrik "Cloud-Marktpätze der Distributoren" gewinnen.

Mehr zum Thema:

Marken-Quiz: Warum heißt Also eigentlich Also?

Canalys-Studie August 2024: Die Marktplätze der Hyperscaler und der Channel

Vier Mitglieder in der Geschäftsführung: Also formiert Deutschlandspitze neu