Die Also Holding AG sieht die Maßnahmen als Teil der kontinuierlichen Verbesserung ihrer Prozesse mit dem Ziel, Kosten und eingesetztes Kapital zu optimieren. Die bisherige Harmonisierung und Entwicklung von ERP, WMS, BI, CRM, Webshop und Cloud sowie Akquisitionen sind dabei ebenso wichtige Meilensteine, wie der Neubau des Lagers in Warschau oder die Investitionen in Soest.

Keine Verlängerung der Mietverträge geplant

Die zukünftige Planung soll die Regionalisierung und eine intelligentere Nutzung der eingesetzten Also-Ressourcen optimieren. Aus diesem Grund will der Distributor die 2024 auslaufenden Mietverträge für das Lager ist in Wünnenberg-Haaren und das Bürogebäude in Soest nicht mehr verlängern.

Für den Standort Soest sollen dafür zwei kleinere Gebäude angemietet werden, die eine flexiblere Nutzung erlauben würden. Bezüglich des Lagers soll die Belieferung der Kunden zukünftig über andere inländische Standorte sowie aus benachbarten europäischen Staaten erfolgen. In allen Punkten handelt es sich bisher nur um Pläne, die noch mit dem Betriebsrat besprochen werden, heißt es aus der Also-Zentrale in Emmen.