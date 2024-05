Nur wenige Tage ist es her, dass Wolfgang Krainz als CEO die Leitung Also Holding übernommen hat. Mit klaren Zuständigkeiten innerhalb des Führungsgremiums will er "profitables Wachstum" schaffen: Die vorgenommene, klare Aufgabenverteilung wird dazu beitragen, dass wir mit und in unserem Ökosystem noch effizienter wachsen", erläutert der neue Konzernchef.

Fünf der acht Mitglieder des Führungsteams werden dabei direkte Kundenverantwortung tragen: Deutschland als größter ITK-Markt in Europa wird von Krainz persönlich betreut. Espen Zachariassen ist Regionaler Geschäftsführer für die Region Nord/Ost und Jorge Gállego für die Region Süd/West.

Marktnähe soll erhalten bleiben

Die Verantwortung für den Vertrieb des Consumer-Geschäfts über alle Regionen hinweg übernimmt Tom Brunner. Den B2B-Vertrieb mit Corporate- und SMB- Resellern fällt in die Zuständigkeit von Jan Bogdanovich. Sie sollen in enger Abstimmung mit den regionalen Geschäftsführern die Vertriebsprogramme der Hersteller mit den Verkaufs-Aktivitäten vor Ort koordinieren. Damit Also sicherstellen, dass die Marktnähe, die man bei Also als eigene Stärke sieht, erhalten bleibt.

Ingo Adolphs, Chief Technology Officer, verantwortet die technische Weiterentwicklung der digitalen Plattformen sowie Business Intelligence und das gruppenweite ERP. Die Ernennung eines CTO unterstreicht die strategische Bedeutung von Technologie für die Unternehmensgruppe. "Mit unseren gruppenweit harmonisierten digitalen Tools können wir dabei die Entwicklung von EBITDA und ROCE, die für uns nach wie vor die zentralen Kennzahlen sind, fest im Blick behalten", erklärt CEO Krainz.

Thomas Meyerhans wird als Chief Operating Officer neben den Bereichen Recht und Human Resources neu zusätzlich auch die Verantwortung für den Bereich Logistik übernehmen. Andreas Kuhn amtiert weiterhin als Chief Financial Officer.

Mehr zum Thema:

Nachfolger von Gustavo Möller-Hergt: Wolfgang Krainz wird neuer Also-Chef

Achtköpfiges Gremium: Also beruft neue Konzernleitung

Marken-Quiz: Warum heißt Also eigentlich Also?