Also hat Also hat die am 27. März im Düsseldorfer Areal Böhler mit etwa 150 Herstellern auf über 10.000 Quadratmetern geplante ALSO CTV abgesagt. "Aufgrund der fortschreitenden Ausbreitung des Coronavirus (SARS-CoV-2) wird die ALSO Channel Trends+Visions (CTV) in diesem Jahr nicht stattfinden", teilte das Unternehmen heute mit.

"Für uns hat die Sicherheit und Gesundheit unserer Mitarbeiter, Kunden und Hersteller-Partner höchste Priorität. Daher haben wir uns aufgrund der zuletzt deutlich gestiegenen Zahl der Infizierten in Deutschland für eine Absage unserer Veranstaltung entschieden", so Simone Blome-Schwitzki, Sprecherin der Geschäftsführung bei Also Deutschland, in einer Stellungnahme.

Virtueller Ersatz für die CTV geplant

Der Distributor plant aber zumindest teilweise digital und virtuell Ersatz zu schaffen. So wird de geplante Keynote etwa als Live-Stream angeboten und Kunden sollen sich "digital ausführlich mit Neuheiten der Branche und Angeboten der Hersteller-Partner vertraut machen" können. Genauere Informationen zum Prozedere will Also "in den nächsten Tagen“ bekannt geben.

Auch interessant: Wie Deutschland auf das Coronavirus reagiert

Mit der Absage der CTV 2020 folgt Also der Empfehlung des Bundesgesundheitsministeriums, Großveranstaltungen mit mehr als 1.000 Teilnehmern abzusagen. Zur Also Trends & Visions wurden ca. 5.000 Besucher erwartet. Bereits zuvor hatte unter anderem Nuvias seine Hausmesse abgesagt. Auch die Jahresveranstaltung von ElectronicPartner und der Euronics-Kongress 2020 finden nicht wie geplant statt.

Der vom Coronavirus ausgehenden Gefahr fielen zuvor bereits zahlreiche IT-Veranstaltungen zum Opfer, darunter die als CeBIT-Nachfolger im Kleinen konzipierte Twenty2X, welche verschoben wurde, (neuer Termin 23. bis 25. Juni), ebenso die in München geplante Internet World Expo (Nachholtermin Termin noch unklar) und die Hannover Messe (neuer Termin 13. bis 17. Juli). Die Münchner Konferenz CommandControl und das CloudFest im Europa-Park Rust wurden für dieses Jahr ganz abgesagt.