Nach dem Weggang von Sabine Hammer zu Lenovo hat Also zum Anlass genommen, den Vertriebsleiterposten neu zu definieren. Aus dem bisherigen Director Sales wird nun der Director Business Development E-Commerce und Sales. "Wir tragen mit der erweiterten Verantwortung einerseits der steigenden vertrieblichen Bedeutung unserer eCommerce Aktivitäten Rechnung und treiben andererseits fokussiert die Entwicklung unseres Solutions- und Service-Vertriebs voran", erklärt Reiner Schwitzki, Sprecher der Also-Geschäftsführung.

Ruhland bleibt Medium-Chef

Also hat auch schon den passenden Mann für den Posten gefunden. "Mit Andreas Ruhland haben wir einen erfahrenen, kompetenten und engagierten Manager, der seit vielen Jahren bei Also Impulse setzt und hervorragende Marktkenntnisse mitbringt", erläutert Schwitzki. Ruhland besitzt mehrjährige Erfahrung mit Managementpositionen bei Also. Seit Mai 2016 ist er auch Geschäftsführer der Also-AV-Tochter Medium. Diese Aufgabe wird er parallel zu seinen neuen Tätigkeiten weiter ausführen. Zudem wird Ruhland in die Also-Geschäftsführung berufen.