Sicherheitsaspekte beim Einsatz mobiler Endgeräte werden häufig unterschätzt. Um Händler für die Sicherheitslösung Samsung Knox fit zu machen, bietet Also am 20. Februar 2019 ein für Partner kostenloses Webinar an.

Die Experten Denes Rühl von Samsung und Maik Krämer von Also erläutern den Teilnehmern des Online-Trainings in der Zeit von 9 bis 10 Uhr unter anderem, was es mit Samsung Knox auf sich hat und welche Lösungen die Plattform bietet. Das Webinar vermittelt technische Informationen, stellt einen Überblick über die Samsung-Knox-Lösungen im Allgemeinen vor und behandelt im Anschluss die Themenbereiche Knox Platform for Enterprise, Knox Manage, Knox Mobile Enrollment, Knox Configure und Knox Deployment Portal.

Samsung Knox Bootcamp im März 2019

Samsung Knox ist eine auf den Schutz vor Angriffen ausgerichtete Sicherheitsplattform, die auf allen seit 2015 eingeführten Samsung-Mobilgeräten bereits ab Werk integriert ist. Die Referenten beleuchten den umfangreichen Schutz der Hardware mit den verschiedenen Knox-Softwarelösungen, die vertrauliche Daten schützen und flexible Möglichkeiten zur Umsetzung von IT-Richtlinien und zur Geräteverwaltung bereithalten. Die Webinar-Teilnehmer erfahren, wie sie die mobilen Endgeräte der Unternehmen ihrer Kunden absichern können.

Also-Partner können sich entweder telefonisch unter 02921-992934 oder per E-Mail an knox-de@also.com registrieren.

Ein Samsung Knox Bootcamp findet am 20. und 21. März bei Also in Soest statt. Hier wird Partnern nicht nur geballtes Wissen rund um den Lösungsvertrieb und technisches Wissen zu diesem wichtigen Thema vermittelt. Partner können durch ihre Teilnahme am Bootcamp ein Kriterium zur Qualifikation zum Step Mobile Partner Programm von Samsung sowie zur Zertifizierung als Samsung Knox Partner erfüllen.