Mit der Übernahme von Ireo Soluciones y Servicios baut Also die eigene Präsenz auf der iberischen Insel aus. Der spanische VAD (Value Added Distributor) mit Hauptsitz in Madrid arbeitet mit einigen wichtigen Security-Anbietern zusammen, etwa mit Arcserve, Bitglas, Macmon, Retarus und Sophos, sowie mit Anbietern von Systemen, mit denen Reseller Managed-Service-Geschäft betreiben können (Datto und ManageEngine).

Laut Also bedient Ireo vor allem mittelständisch geprägte spanische Wiederkäufer mit Services aus der Cloud. Durch die Aufnahme in den Also-Konzern soll das Cloud-Geschäft in Spanien ausgebaut werden. Ferner plant der Distributor, die vorhanden Lösungen von Ireo in den eigenen Cloud-Marktplatz Marketplace (ACMP) zu integrieren.

Auf diese Weise könnte auch deutsche Also-Partner von dieser Übernahme profitieren, denn der Broadliner will mit Hilfe des neu erworbenen Know-hows das Cloud-Geschäft in allen europäischen Ländern ausbauen, indem zum Beispiel die Zusammenarbeit mit PaaS-Partnern (Platform as a Service) gestärkt wird.

"Wir verfolgen konsequent unsere More-Strategie des nachhaltigen profitablen Wachstums. Ireo mit dem SMB-Fokus und dem Know-how in den Bereichen Managed Services und Security wird uns helfen, in diesen Bereichen zu wachsen", sagt Gustavo Möller-Hergt, CEO der Also Holding AG.

