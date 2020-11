Mit „The countdown is on!“ kündigt Distributor Also seine „Big Christmas Countdown“-Kampagne an, bei der sich Kunden bis Heiligabend täglich über attraktive Preise und Bonuspunkte freuen können. Vom 30. November bis zum 24. Dezember 2020 präsentieren Hersteller bei Also ihre vorweihnachtlichen Schnäppchen-Angebote im Online-Shop. An den Aktionstagen heißt es dann: Zugreifen solange der Vorrat reicht und Sonderangebote abräumen.

Zusätzlich erhalten die ersten 52 Kunden, die im Aktionszeitraum einen Umsatz von 1.000 Euro mit den Schnäppchen-Angeboten erreicht haben, im Januar 2021 zusätzlich einen Cadooz-Gutschein im Wert von jeweils 20 Euro und die ersten 26 Kunden, die einen Umsatz von 2.000 Euro und mehr erreicht haben, dürfen sich auf einen Gutschein über 40 Euro freuen.