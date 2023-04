Im Zuge der immer schneller voranschreitenden Digitalisierung werde auch der Markt für Server-CPUs perspektivisch weiter wachsen, teilt die Also Holding mit, und nennt für 2022 insgesamt rund 36 Millionen verkaufte Geräte bei einem weltweiten Umsatz von 24 Milliarden US-Dollar in dieser Sparte.

Verdreifachung des Umsatzvolumens

Um das Solutions-Geschäft weiter auszubauen, hat Also einen paneuropäischen Vertrag mit AMD für Server-CPUs geschlossen. Der Technologie-Provider mit Hauptsitz in der Schweiz rechnet dadurch mit einer Verdreifachung seines Gesamt-Umsatzes in dieser Produktkategorie bis 2024.

AMD ist einer der großen multinationalen Hersteller von Prozessoren, die wiederum für ihre ausgezeichnete Performance insbesondere in den Bereichen Cloud-, Enterprise- und Hochleistungs-Rechner bekannt sind. Im Server-Segment steigerte AMD seinen Marktanteil im Verlauf des Jahres 2022 von 10,7 auf 17,6 Prozent, teilt der Broadliner weiter mit.

Gustavo Möller-Hergt, CEO der Also Holding AG, erklärt: "Durch die Aufnahme der AMD-Produkte in unser Ökosystem können wir insbesondere den SMB-Partnern ein hochmodernes, exakt auf ihre Bedürfnisse zugeschnittenes Portfolio anbieten."