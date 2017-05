Die Kunden der Also Deutschland GmbH haben auch im zweiten Teil die Chance ins Vereinigte Königreich zu reisen. Die Aktion läuft vom 01. Mai bis 31. Oktober 2017 und hat vor allem Umsatzsteigerung als Ziel. Die Einstiegshürden richten sich nach den jeweiligen Vorjahreswerten der getätigten Einkäufe mit den Produkten der teilnehmenden Hersteller.

Zur Belohnung geht es für die 10 Reseller mit dem höchsten Umsatzzuwachs auf eine dreitägige Reise in die nordenglische Stadt Liverpool. Highlights im Programm der Soester sind neben dem Besuch eines Spiels des FC Liverpool im Stadion an der Anfield Road, nachdem sich auch das Reisedatum bestimmen wird, unter anderem auch die Teilnahme an der Beatles Story-Tour durch die Stadt am River Mersey.

Nach vorheriger Anmeldung und Erreichen eines Mindestumsatzes mit Produkten der teilnehmenden Hersteller qualifiziert sich der Fachhändler zum Mitmachen beim Incentive. Nähere Informationen zum zweiten Teil der "UK all the Way", zu den teilnehmenden Herstellern und den ausgewählten Produkten gibt es unter diesem Link. (KEW)