Im Einzelnen nennt die Also AG ein EBITDA von 114,6 Millionen Euro, ein Plus von 24,1 Prozent sowie eine Return on Capital Employed-Quote (ROCE) von 19,4 Prozent. Neben den Erträgen wuchs auch der Umsatz um 9,7 Prozent auf 5,9 Milliarden Euro. Supply verbesserte sich um 9,9 Prozent, Solutions um 6,9 Prozent und besonders erfreulich entwickelte sich das Cloud-Geschäft bei einer Steigerung von 38,2 Prozent und einem Anstieg der Unique User um 33 Prozent.

Die unternehmensweite ERP-Harmonisierung, Business Intelligence und CRM ermöglichen dem Unternehmen ein vorausschauendes, flexibles und agiles Management, heißt es weiter von Seiten der Holding. Als Zeichen der Integrationsstärke sieht man dort den "Trackrecord" von 22 akquirierten und integrierten Unternehmen aus 18 europäischen Ländern seit 2011. Dies sei eine Grundlage für erfolgreiches lokales und regionales Wachstum und Zugewinn technologischer Kompetenz.

Ziele für 2021 bestätigt

„Der Erfolg von Also ist Resultat unserer Strategie und ihrer Umsetzung in den vergangenen zehn Jahren“, bekräftigt Gustavo Möller-Hergt, CEO der Also Holding AG. „Damit haben wir auch das Fundament für nachhaltiges, profitables Wachstum in der Zukunft gelegt.“

Also bestätigt auch die gesetzten Ziele für 2021 mit einem EBITDA zwischen 240 und 255 Millionen Euro und einem ROCE von 15 bis 20 Prozent.