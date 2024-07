"Wir wollen Actebis kaufen", das hat Westcoast Limited-Chef Joe Hemani vor über 20 Jahren verkündet. Nun schlägt das Pendel in die andere Richtung aus. In der europäischen Distributionsszene bahnt sich nämlich ein spektakulärer Deal an. Actebis ist jetzt Also, und der Konzern will die Aktivitäten des britischen Distributors Westcoast in Großbritannien, Frankreich und Irland übernehmen. Im Gegenzug beteiligt sich Westcoast-Chef Joe Hemani an Also und wird dort einer der Hauptaktionäre.

Laut Also-Verwaltungsratspräsident Gustavo Möller-Hergt arbeiten die beiden Konzerne bereits erfolgreich zusammen. So haben Endkunden von Westcoast über den Also Cloud Marketplace mit über 1.5 Millionen Seats Zugang zur Cloud. "Diese nächste Stufe eröffnet uns ausgezeichnete Opportunitäten, unser Geschäft zu skalieren und von der Expertise des britischen Teams zu profitieren", so Möller-Hergt. Für Kunden bedeute dies "höchste Kompetenz" bei der Bereitstellung von IT, modernste Infrastrukturlösungen und Services durch digitale Plattformen wie Cloud, AI, IoT und Cybersecurity.

Für den in der Schweiz ansässige Also-Konzern ist die Transaktion nach eigenen Angaben "ein wichtiger Meilenstein". Man wolle weiterhin "nachhaltiges profitables Wachstum" ins Zentrum der Unternehmensstrategie stellen. Dazu unterhält Also ein eigenes Programm zur "Transformativen Integration", das die Grundlage für fast 30 Akquisitionen in den letzten 12 Jahren bildet. Der geplante Zusammenschluss ist allerdings noch von den üblichen behördlichen Genehmigungen abhängig.

