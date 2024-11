Distributor Also Deutschland GmbH unterstützt seine Partner mit einem Best-Practice-Training zum Thema Security Awareness. Dies diene der Implementierung umfassender Schulungsprogramme zur Steigerung des Sicherheitsbewusstseins für Unternehmenskunden, heißt es weiter aus Soest. Dabei werden das Unternehmen und deren Mitarbeitende gezielt auf den Umgang mit digitalen Bedrohungen vorbereitet.

Mit Security Escape Room

Das 8-Punkte-Programm soll Mitarbeitende für unternehmenskritische Risiken im digitalen Umfeld sensibilisieren. Den Auftakt bildet ein Besuch im Also Security Escape Room - entweder mobil beim Kunden oder bei Also in Soest. Hierbei wird spielerisch erklärt, wie wichtig ein kritisches Bewusstsein für digitale Bedrohungen ist. Danach testet eine darauf folgende dreimonatige Phishing-Kampagne die Reaktionsfähigkeit auf Cyberangriffe. Es folgt eine angepasste Awareness-Schulung und ein weiterer Phishing-Test, der den Fortschritt misst und die Effektivität des Trainings verbessern soll.

Nach Abschluss dieser Phase werden in einer Auswertung die möglichen Verbesserungsbereiche identifiziert. Eine umfassende Analyse der gesamten Kampagne soll Trends, Erfolge sowie Herausforderungen erfassen und dient als Grundlage für weitere Sicherheitsstrategien und Schulungen. Abschließend werde eine dauerhafte Lösung zur Phishing-Prävention implementiert, welche die langfristige Resilienz des Unternehmens sichert, verspricht Also.

"Unser Security Awareness-Programm bietet eine praxisnahe Lösung für Unternehmen, um eine starke Sicherheitskultur zu etablieren", erklärt Danijel Lukic, Security Consultant DACH bei Also."Mit unserer 8-Punkte-Lösung helfen wir unseren Partnern, ihre Kunden nachhaltig und langfristig gegen Cyberbedrohungen zu stärken."

Interessierte Partner können sich beim Also Security Team unter diesem E-Mail-Link melden.