Gustavo Möller-Hergt, CEO der Also Holding hat ein klares Ziel: Er wolle in allen Ländern, in denen Also tätig ist "die erste oder zweite Marktposition" erreichen oder halten. Der Erwerb des slowenischen VAD DISS entspreche dieser Portfolio-Strategie.

DISS vertreibt sowohl Software als auch IT-Equipment unter anderem von HP und HPE und hat den Hauptsitz in Ljubljana. Die zwei Tochtergesellschaften D.O.O. und Marmis D.O.O. gehen ebenfalls auf Also über. D.O.O. ist auf IT-Geräte und Software von Dell EMC spezialisiert, Marmis D.O.O. vertreibt IBM-Software für mittlere und große Systeme zur Kontrolle von Sicherheits- und Geschäftsprozessen.

Pre-Sales und technische Trainings

Die Übernahme steht noch "unter dem Vorbehalt der üblichen regulatorischen Genehmigungen", wie Also mitteilt. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. 2017 beschäftigte das Unternehmen rund 70 Mitarbeiter und erzielte einen Umsatz von 81 Millionen Euro. DISS ist mit den Tochtergesellschaften speziell auf Produktlinien ausgerichtet, die eine umfassende Pre-Sales-Betreuung erfordern und vom starken Fokus auf technische Trainings profitieren.

Also-Chef Möller-Hergt hat aber auch das Volume-Geschäft im Blick: "Das Angebot von Also im Consumptional Business-Bereich stellt ebenfalls wichtiges Wachstumspotenzial dar. Mit diesem Schritt wird Also seine Präsenz in der Region ausbauen und stärken", erklärt er.