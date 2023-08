Mit der Partnerschaft wollen Also und Acronis ihre paneuropäische Position in 22 Ländern nutzen, um dem Channel einen Überblick über die Marktchancen, Erfahrungen und gemeinsamen Ressourcen der beiden Unternehmen zu geben. Damit seien die Weichen für eine neue Art der Zusammenarbeit und den Möglichkeiten für zukünftiges Wachstum gestellt.

Cybersecurity und Cloud-Märkte

Acronis und Also wollen gemeinsam den Channel mit besten praktischen Erfahrungen, Know-how und Business Cases unterstützen sowie den Austausch und das Erreichen von Zertifizierungen fördern. Im Also Cloud Marketplace planen beide Unternehmen ihre vorhandenen Fähigkeiten zu nutzen, um den wachsenden Anforderungen des Cyberschutz-Marktes gerecht zu werden.

"Vereinfachung und ein besserer Schutz vor Ausfällen sind die Kernthemen im Markt, wenn es um Cybersecurity und Datenschutz geht", erklärt Denis Cassinerio, Senior Director Global Distribution bei Acronis. "Die Lösungen von Acronis in Kombination mit den Möglichkeiten des Also Cloud Marketplace und der technischen Kompetenz von Also bieten dem Channel signifikante Vorteile, nämlich erweiterte Security, Kostenoptimierung und einen einfacheren, besseren Betrieb."

"Unser integriertes Portfolio zum Schutz vor Cyberangriffen ermöglicht es Vertriebspartnern, hochmoderne Sicherheitslösungen anzubieten", ergänzt Cassinerio. "Sie können sich auf einen vereinfachten Ansatz zur Identifizierung von Cyber-Bedrohungen, den Schutz, die Erkennung und die Reaktion sowie die Wiederherstellung verlassen."

"Mit unserer langfristigen Strategie, die Monetarisierung jedes Unique Users für den Channel zu entwickeln, ist der Also Cloud Marketplace die beste Plattform für MSPs, die alle Anforderungen ihrer Kunden abdecken wollen", sagt Artjoms Krumins, Group Lead CoC Software & Cybersecurity bei Also. "Maßgeschneiderte Lösungen können darüber mühelos eingesetzt, verwaltet und abgerechnet werden."

Weitere Details zum Portfolio und Acronis liefert das Security Team von Also per E-Mail unter diesem Link.