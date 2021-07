Für die Also Deutschland GmbH ist APC by Schneider Electric ein wichtiger Partner, dessen Lösungen von den Kunden geschätzt werde, heißt es aus Soest. Die seit Jahren bestehende Kooperation konnte im erfolgreichen ersten Halbjahr 2021 die Umsätze steigern. Nun planen die Unternehmen, den Fokus auf kleine und mittelgroße Unternehmen zu legen und die Angebote für dieses Marktsegment gezielt auszubauen.

Darüber hinaus werden mit APC aktuell Lösungen für Verticals entwickelt, wie die Also Edge Infrastructure Solution, die auf den Einzelhandel und das Gesundheitswesen abzielt. Damit können Channel-Partner nicht nur eine vollwertige IT-Infrastruktur ohne eigenen Raum einrichten, sondern sie auch remote überwachen und verwalten, wirbt Also.

MSPs und Channel im Fokus

„Wir schätzen an APC vor allem die starke Orientierung auf neue Marktthemen“, erklärt Andreas Ruhland, Sprecher der Geschäftsleitung von Also Deutschland. „Das betrifft sowohl die Technologie, wenn es beispielsweise um Edge Computing geht, als auch Angebote wie flexible Finanzierungsmöglichkeiten.“

„Unsere Lösungen für Unternehmen und ein vernetztes Zuhause, sei es in Bereichen wie Home-Office, Gaming oder Smart Home, werden ein wichtiger Baustein im weiteren Ausbau des Solutions-Segments von Also sein“, sagt Karin Hernik, Channel und Business Development Director bei APC by Schneider Electric. „Mit unseren Angeboten im Bereich der Datacenter-Expertise können wir - zusammen mit Also - unsere Kunden auf ihrem Weg in Richtung Managed Service Provider unterstützen.“