Distributor Also und US-Hersteller Dell Technologies starten 2023 eine Event-Reihe für ihre Händlerkunden. Bei der Hüttenzauber Tour 2023 erfahren die Teilnehmer in gemütlicher und uriger Atmosphäre Neuigkeiten zum Dell CSG-Portfolio. Dabei geht es um Displays, Notebooks, Desktops, Workstations und Zubehör. Darüber hinaus lernen die Reseller die Ansprechpartner des Dell Technologies Teams und Also persönlich kennen.

Die Tour startet am 17. Januar 2023 im Abenteuer-Ressort in Bispingen, und am 19. Januar 2023 trifft man sich im Alpenpark in Neuss. Am 31. Januar 2023 gastiert die Tour in der City Alm in Frankfurt am Main und endet am 02. Februar 2023 im Gasthof Hinterbrühl in München. An jedem der vier Standorte stehen jeweils zwei Termine zur Verfügung: morgens von 10 bis 13 Uhr und nachmittags von 14 bis 17 Uhr.

Information und Gaudi

Nach den Terminen bleibt genügend Zeit für eine leckere Jause und ausgiebiges Networking mit Kollegen sowie den Ansprechpartnern von Also und Dell. Auf die Teilnehmer der Nachmittagsveranstaltungen wartet eine Runde Eisstockschießen oder eine Rodelpartie, damit auch die Hüttengaudi nicht zu kurz kommt. Für den Reiseaufwand erhalten die Teilnehmer vor Ort jeweils einen Tankgutschein in Höhe von 50 Euro.

Nähere Informationen zur Also und Dell Technologies Hüttenzauber Tour, Teilnahmebedingungen sowie die Möglichkeit zur Anmeldung stehen unter diesem Link zur Verfügung. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.