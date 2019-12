Im Jahr 2019 haben Hewlett Packard Enterprise und die Also Deutschland GmbH anlässlich ihrer 25-jährigen Partnerschaft eine Ausbildungsoffensive zur technischen Zertifizierung durchgeführt. Der Erfolg dieser Initiative hat die Unternehmen zu einer Fortsetzung des HPE Presales Stipendiums veranlasst.

Nach über 150 zertifizierten „HPE Accredited Technical Professional“ (ATP) 2019, können sich ab sofort und noch bis Januar 2020 Interessenten mit und ohne aktuellen HPE-Partnerstatus über dieses Bewerbungsformular auf der Also-Webseite für das HPE Presales Stipendium 2020 bewerben. Als HPE Presales-Spezialisten für das Lösungsgeschäft sind die Absolventen auch automatisch Mitglieder der weltweiten „HPE Tech Pro Community“.

Bis zu 60 Partner aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und Skandinavien können so in den Genuss eines Stipendiums kommen. Es richtet sich an Techniker, die sich verstärkt auf das HPE-Geschäft konzentrieren wollen und 2018 oder 2019 keine Zertifizierung zum ATP abgelegt haben.

Stipendium im Wert von rund 5.000 Euro

Das Gesamtpaket beinhaltet das fünftägige HPE-Training durch Also Enterprise Services in einer exklusiven Location, Vollverpflegung während der Schulung, vier Übernachtungen in einem Premium Hotel sowie alle Zertifizierungskosten, Trainingsunterlagen und Bücher. Zum Schluss steht die technische Zertifizierung „Building HPE Hybrid IT Solutions“, mit der die Teilnehmer den ATP-Status erlangen.

Die Teilnehmer werden in der gesamten Zeit von einem Also-Berater betreut, der nach bestandener Zertifizierungsprüfung auch weiterhin als persönlicher Ansprechpartner für die Weiterentwicklung des HPE-Geschäfts zur Verfügung steht. Der Gesamtwert des Stipendiums liegt bei über 5.000 Euro.

„Die Erfahrungen des HPE Presales Stipendiums im vergangenen Jahr haben uns gezeigt, wie intensiv sich die zertifizierten Techniker und damit auch die jeweiligen Partnerunternehmen mit dem stark wachsenden Lösungsgeschäft im Infrastrukturbereich von HPE auseinandersetzen“, betont Hans Christian Asemissen, Geschäftsführer der Also Enterprise Services. „Wir freuen uns daher, auch im nächsten Jahr dieses für alle Seiten erfolgreiche Programm weiterführen zu können.“