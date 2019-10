Die Also Deutschland GmbH hat gemeinsam mit Microsoft die „Also Cloud Sales Academy“, ein On-Site-Training in den Microsoft-Niederlassungen München, Hamburg und Köln, angekündigt. Die modular aufgebaute Veranstaltungsreihe soll an jeweils sechs Tagen von 9.00 Uhr bis 17.00 Uhr Wissenswertes aus der Microsoft Cloud-Welt vermitteln.

Start ist in München am 27. November 2019 mit dem Thema Cloud Fundamentals, tags darauf geht es mit Security & Compliance weiter. Am 4. und 5. Dezember folgen die Module Azure Essentials und Modern Workplace. Die Schwerpunktthemen Künstliche Intelligenz und Technisch befreit verkaufen bilden am 10. und 11. Dezember 2019 den Abschluss der Reihe.

Zu den inhaltlich gleichen Themen beginnt die Reihe in Hamburg ab 16. Januar 2020 und ab 17. März 2020 in Köln. Die weiteren Termine sowie detaillierte Informationen und das Anmeldeformular finden interessierte Fachhandelspartner unter diesem Link.

Die Teilnahme an der Veranstaltungsreihe „Also Cloud Sales Academy“ kostet 499 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer. Also weist darauf hin, dass es kein Hotelkontingent gibt und die Teilnehmer für eine eventuelle Hotelbuchung selbst verantwortlich sind.