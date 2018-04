Die Also Deutschland GmbH baut ihr Security-Portfolio weiter aus und bietet ab sofort die Netzwerksicherheitslösungen von WatchGuard in seinem B2B Marketplace für seine Reseller an. Der Hersteller von Network Security Services, Appliances, WLAN Sicherheits-Hardware sowie Management- und Virtualisierungs-Tools hat den intelligenten und effektiven Schutz von Netzwerken im Fokus.

Also empfiehlt WatchGuard insbesondere für Partner, die für ihre KMUs Security als Servicegeschäft betreiben. Einfaches Managen sowie die Übersichtlichkeit bei der Überwachung und beim Reporting seien wesentlich für den US-Hersteller. Lösungen, wie etwa die WatchGuard Cloud Wi-Fi, die das Absichern bestehender Wi-Fi-Netzwerke mit einem Wireless Intrusion Prevention-System erlaubt, unterstreichen laut Distributor die Innovationskraft des Unternehmens.

"WatchGuard setzt alles daran, neue Chancen im Vertrieb zu ergreifen und die Partnerlandschaft konsequent auszubauen. Die breite Aufstellung von Also spielt uns dabei optimal in die Karten", sagt Michael Haas, Area Sales Director Central Europe, WatchGuard Technologies. "Neben der großen Reseller-Basis hat uns insbesondere das Solution-Geschäft überzeugt. Gerade den Managed Security Service Provider-Ansatz können wir so nachhaltig verfolgen. Von daher blicke ich der künftigen Zusammenarbeit äußerst positiv entgegen."

Mike Rakowski, Head of BU Technology bei Also Deutschland, betont: "Die neue Kooperation mit WatchGuard unterstreicht die Position von Also als Security Spezialist und erfreut sicherlich viele unserer Reseller. WatchGuard genießt einen ausgezeichneten Ruf im Markt und leistet in vielen Feldern, wie zum Beispiel Unified Threat Management, Pionierarbeit. Ebenfalls durch seine Channel-Treue ist WatchGuard für viele Reseller der bevorzugte Partner." (KEW)

