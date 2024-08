AvePoint ist einer der Pioniere für die Aspekte, die vor allem Microsoft im Rahmen der "Shared Responsability" in die Hände der Kunden legt. Im Gegensatz zu vielen anderen Spezialisten hat AvePoint allerdings früh erkannt, dass es die Problematik nicht nur bei Microsoft, sondern auch bei Google oder Salesforce gibt und sein Portfolio entsprechend ausgebaut - und sich nicht nur auf einzelne Cloud-Services von Microsoft beschränkt, sondern möglichst die gesamte Palette abdeckt - von E-Mail über Microsoft 365 und SharePoint bis Teams und Azure.

Damit sind viele Microsoft-Partner auch potenzielle AvePoint-Partner - und große Microsoft-Distributoren auch prädestiniert als AvePoint-VADs, wobei es jeweils sinnvoll ist, möglichst die gesamte Produktpalette anzubieten, um Kunden eine Ergänzungslösung aus eine r>Hand bieten zu können.

Vor diesem Hintergrund hat AvePoint jetzt seinen Partnerschaft mit Also erweitert. Sie erstreckt sich jetzt auf das gesamte AvePoint-Portfolio und alle Bezugsoptionen, ob jährliche oder monatliche Lizensierung -auch die über den Also Cloud Marketplace (ACMP). Damit ist AvePoint jetzt bei Arrow, Ingram Micro und TD Synnex und Also präsent und deckt den Markt sehr breit ab.

"Mit der Gesamtverfügbarkeit über Also haben Partner den einfachen Zugriff auf die AvePoint Confidence Platform, die fortschrittlichste Plattform zur Optimierung des SaaS-Betriebs und der sicheren Zusammenarbeit", teilt Also mit. "Die Lösungen bieten dabei eine umfassende Abdeckung für Unternehmen zum Schutz ihrer Daten, zur Erfüllung von Compliance-Anforderungen und die Steigerung der Mitarbeiterproduktivität."

Neu hinzugekommen ist vor allem AvePoint Opus. Das Angebot umfasst KI-gestütztes Daten- und Informationsmanagement in der Microsoft 365-Umgebung. "Es bietet Partnern und Kunden eine umfassende Bestandsanalyse, um ROT-Daten (Redundant, Obsolete, Trivial) zu identifizieren", erklärt Also.

Der Distributionspartner hebt die automatische Inhaltsklassifizierung und das automatisierte Lebenszyklusmanagement zur Archivierung und Löschung von Inhalten hervor. "Mit AvePoint Opus erhalten Partner alles aus einer Hand, ohne Kompromisse bei Sicherheit und Compliance. Dies ermöglicht Partnern, ihren Kunden reduzierte Risiken, gesteigerte Produktivität und optimierte Speichernutzung zu bieten", so das Also-Fazit.

