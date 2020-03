Die Also Holding AG kooperiert mit einem führenden Hersteller von 3D-Druck-Materialien. Die BASF 3D Printing Solutions GmbH vertreibt unter der Marke Forward AM den Werkstoff Ultrasint TPU01, der sich insbesondere für die Herstellung von widerstandsfähigen, abriebfesten und elastischen Teilen eignet.

Ultrasint TPU01 wurde von der BASF-Tochter speziell für die bei Also erhältliche HP Jet Fusion 5200-Serie entwickelt. In Kombination mit entsprechenden Leichtbaustrukturen stehen Entwicklern und Designern neue Möglichkeiten für Geometrien offen. Beispiele für den Einsatz reichen von Sport, Freizeit und Footwear bis hin zum Maschinen- und Automobilbau. Die Eigenschaften von Ultrasint TPU01 machen das Produkt laut Hersteller zu einem idealen Werkstoff für Prototypen- oder Kleinserienfertigung.

Wachstumsmarkt für Also

Darüber hinaus bietet Forward AM Material- und Service-Lösungen von der Produktidee bis zur Produktion an. Von Powder Bed Fusion über Plastik- und Metallfilamente bis hin zu Photopolymeren ist Forward AM auf dem Markt mit dem breitesten Produktportfolio in der 3D-Druckindustrie aufgestellt, teil Also weiter mit.

Für Also ist dies ein weiterer Schritt beim Ausbau seines 3D-Druck-Portfolios, welches 3D-Drucker unterschiedlichster Größenordnungen und Einsatzbereiche, vom Einsteigermodell bis hin zu anspruchsvollen Industrie- und Dental-Druckern, enthält. Neben passenden Materialien und Zubehör profitieren Reseller von der Expertise des Also Center of Competence, das unter anderem Komplett-Lösungen aus einer Hand anbietet.

„Additive Fertigung wird erst dann zu einer echten Alternative im Produktionsprozess, wenn die Auswahl an Materialien stimmt und das Ergebnis überzeugt“, so Gustavo Möller-Hergt, CEO der Also Holding AG. „Mit dem Werkstoff von BASF erweitern wir unser Portfolio für den 3D-Druck um ein qualitativ äußerst hochwertiges Produkt, das bei der Herstellung unterschiedlichster Waren und Komponenten - vom Sportschuh bis zum Auto - eingesetzt werden kann.“

