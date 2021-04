Die französische Multimedia-Firma Pixminds gehört zu den Unternehmen, bei denen jeder Teenager gerne arbeiten würde, erklärt Also. Es sind Gamer, die aus ihrer Leidenschaft einen Beruf gemacht haben. Deshalb wissen sie aus eigenem Erleben, dass sich Spiele und Plattformen rasant weiterentwickeln und im Schnitt pro Jahr 10 Prozent mehr Funktionalitäten bieten. Hier kann die Peripherie oft nicht mithalten.

Pixminds hingegen habe die Bedienung der Maus revolutioniert, wirbt Also weiter. Sie entwickelten beispielsweise Keramikfüße, die auf jede Gaming-Maus passen. Die Folgen: glattere Gleitbewegung sowie höhere Präzision und mehr Kontrolle beim Spielen. Ein Highlight sei die „Pu94“, eine Maus, die mit zwei Joysticks ausgestattet ist und sowohl als 3D-Controller als auch als „normale“ Maus verwendet werden kann.

Von Spielern für Gaming entwickelt

"Innovation ist die DNA von Pixminds, aber unsere Produkte einer breiten Gaming-Community zugänglich zu machen, ist eine große Herausforderung für uns", sagt Lionel Chataignier, CEO und Director of Innovation bei Pixminds. "Durch unsere Partnerschaft mit Also erreichen wir dieses Publikum, nicht nur wegen der beeindruckenden Reichweite und tiefen Marktkenntnis, sondern auch, weil Also sehr direkt und konkret auf uns eingeht."

"Wir freuen uns sehr, dass wir Pixminds in das Also-Ökosystem integriert haben", kommentiert Gustavo Möller-Hergt, CEO der Also Holding. "Mit ihren Produkten ermöglichen wir unseren Resellern, modernstes Equipment für Gamer anzubieten, das unter anderem auf der CES mit zahlreichen Innovationspreisen ausgezeichnet wurde."