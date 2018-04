Die Also-Hausmesse CTV beginnt mit einer großen Überraschung: Also Konzernchef Gustavo Möller-Hergt hat am Vortag der Schau in Bochum den Umbau der deutschen Geschäftsführung bekannt gegeben.

Demnach wird der bisherige Sprecher der Geschäftsführung, Reiner Schwitzki, künftig auf Europaebene die neu geschaffene Position des Chief Process Officer übernehmen. Möller-Hergt will damit für die neuen Herausforderungen bei der Logistik und bei der Digitalisierung, die künftig auf den Konzern zukommen, gewappnet sein. Schwitzki soll nun auf Gruppenebene die Digitalisierung sämtlicher Geschäftsprozesse vorantreiben.

Neue Sprecherin der Geschäftsführung ist Simone Blome-Schwitzki, die bereits vorher schon der Geschäftsführung angehört hat.

Ergänzt wird die Geschäftsführung durch Andreas Ruhland. Er folgt als Geschäftsführer Supply auf Sylke Rohbrecht, die das Unternehmen auf eigenen Wunsch verlässt. Ruhland bleibt zudem Geschäftsführer der Also-AV-Tochter Medium seine Aufgaben in der Weiterentwicklung der Bereiche E-Commerce und Sales beibehalten.

Darüber hinaus wird Hermann Scharl ab sofort Chief Logistics Officer der Also-Gruppe und verantwortet nun alle 15 Logistikstandorte in Europa. Er soll die operative Qualität und Prozesseffizienz auch auf Basis von Best Practices aus Deutschland gezielt fortentwickeln sowie wichtige strategische Zukunftsthemen für Also zu implementieren.