Bei Also wird das Plattform- und Solution-Geschäft stark ausgebaut. Dazu benötigt der Technologiekonzern die entsprechenden Mitarbeiter. "Das New Normal hat uns gezeigt, welche Möglichkeiten die IT-Branche bietet. Um diese Chancen weiter erfolgreich zu entwickeln, ist es entscheidend, die Organisation kontinuierlich anzupassen", erklärt Gustavo Möller-Hergt, CEO der Also Holding.

Europaweit sollen dazu neue Arbeitsplätze im dreistelligen Bereich geschaffen werden. Bei Also sieht man besonderes Potenzial sowohl im Bereich Solutions als auch in den digitalen Plattformen, vom starken Cloud-Geschäft bis zu Cybersecurity, IoT, Streaming/Gaming und AI. Als Wachstumstreiber mit sehr großen Skalierungsmöglichkeiten sollen diese Bereiche weiter ausgebaut und vermarktet werden.

Gesucht werden Experten aus unterschiedlichsten vertikalen Märkten und Branchen, vom produzierenden Gewerbe über Healthcare bis zu Education. Sie sollen neue Lösungen entwickeln und zusammen mit Channel-Partnern wie Systemintegratoren, ISVs oder MSPs deren Vermarktung über die digitalen Plattformen definieren. Darüber hinaus sind E-Commerce-Experten gefragt, die sowohl Also als auch die Kunden in Feldern wie UX, CX, SEO oder BI unterstützen. Externe und interne Bewerber können sich ab sofort unter jointhedigitalforce@also.com melden.

