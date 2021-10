Um den 3D-Druck und den Channel ist es etwas ruhig geworden. Grund genug für Gustavo Möller-Hergt, CEO der Also Holding, das Thema wieder mehr in den Vordergrund zu rücken. Seiner Meinung nach ist die additive Fertigung auch für das SMB-Segment besonders interessant.

Mittlerweile haben die Verfahren einen hohen Reifegrad erreicht und eignen sich für vielfältige praktische Anwendungsgebiete. "Also bietet seinen Partnern fundiertes Experten-Know-how in Sachen Planung, Aufbereitung, Druck und Nachbearbeitung. So können gemeinsam maßgeschneiderte Lösungen inklusive passender Geräte für die Realisierung von 3D/4D-Druck-Infrastrukturen beim Endkunden entwickelt werden", berichtet Möller-Hergt.

4D-Druck als Weiterentwicklung

Unter 4D-Druck versteht man eine Weiterentwicklung des 3D-Drucks, bei dem das Material noch weitere Eigenschaften einbringt, beispielsweise dass es sich unter Temperatur- oder Feuchtigkeitseinfluss verformt.

Bei Also sieht man dies als Wachstumssegment: "Neben der Prozessbegleitung durch die Also 3D/4D Printing Solution bieten wir auch eine Vielzahl von Produkten, Materialien und abgestimmten Lösungen an, die wir kontinuierlich erweitern", bekräftigt der Konzernchef.

Lesen Sie auch:

DWS, Leapfrog und Sculpto: Also erweitert 3D-Druck-Portfolio

Context-Zahlen: Metall-Drucker sorgen für 3D-Druck-Wachstum

Druckerfachmann.de: Berliner Druckersystemhaus setzt auf 3D-Druck