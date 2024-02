Beim Distributor und Technologieprovider Also hat man Italien als lukratives Betätigungsfeld ausgemacht. So erwartet man ein Wachstum des ITK-Sektors im hohen einstelligen Bereich. Der Konzern ist dort bereits seit 2022 mit Also Italia aktiv. Nun plant man die Übernahme des etablierten Distributors Datamatic, um das Geschäft weiter auszubauen.

Zunächst wurde nun ein Vorvertrag unterzeichnet. Man rechnet bei Also mit einer entgültigen Unterzeichnung "in den kommenden Wochen". Der Abschluss soll dann nach Erteilung der üblichen behördlichen Genehmigung erfolgen.

SMB-Kundenstamm

Datamatic vertreibt in Italien unter anderem Hersteller wie HP, Epson oder Dell. Der Kundenstamm ist vor allem im SMB-Segment angesiedelt. In Kombination mit der Stärke des Also-Konzerns im Cloud- und As-a-Service-Geschäft erhofft man sich "äußerst wettbewerbsfähiges und überzeugendes Angebot" für italienische Reseller.

Gustavo Möller-Hergt, CEO der Also Holding, bestätigt das starke Wachstum des Konzerns in Italien vor allem im as-a-Service- und Cloud-Segment: "Die Akquisition könnte eine wertvolle Ergänzung unserer Präsenz in Italien sein, denn sie bietet Channel-Partnern nicht nur ein breiteres Portfolio an Produktkategorien, sondern auch Zugang zu unserem äußerst erfolgreichen Cloud-Marktplatz", bekräftigt der Also-Chef. So könnten Reseller sowohl das transaktionale als auch das as-a-Service-Geschäft ausbauen.

