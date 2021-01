Also will Hersteller und Reseller besser vernetzen. Dazu hat das Unternehmen das "Technology Partner Programm" aufgesetzt. Reseller sollen so exklusiven Zugang zu attraktiven Hardware-Angeboten und Dienstleistungen erhalten. Gleichzeitig können Hersteller über Also mit potenziellen Händlern in Kontakt treten und der Also-Reseller-Community exklusiv Produkte, Webinare oder Bonus-Club-Kampagnen anbieten. "Unser Ziel ist es, das Wachstum unserer Technology Partner zu unterstützen, indem wir den richtigen Produktmix, attraktive Kampagnen und Komplettlösungen anbieten", erläutert Holger Dölle, Head of SMB & Business Development bei Also Deutschland.

Gerade bei Hardware nutzen Kunden Einkaufsmöglichkeiten im Etail. "Oft kaufen die Endkunden das, was am billigsten ist und nicht das, was am besten genau zu ihren Bedürfnissen passt", weiß man bei Also. Gleichzeitig verpassen Hersteller oft Verkaufschancen, weil sie die Reseller nicht als ihre Berater vor Ort einsetzen können. Hier will also mit dem neuen Programm ansetzen und die entsprechenden Kontakte herstellen. Unter anderem neben bereits HP, Lenovo, Microsoft und Samsung an dem Programm teil.

Klare Wachstumsziele erwünscht

Damit auch die Reseller von diesem Programm profitieren können, sollen nicht nur gute Einkaufskonditionen locken. Zu den weitern Vorteilen zählen einfachen Zugangsmöglichkeiten zu Partnerprogrammen, Seminaren und Webinaren.

Als Zielgruppe für das Technology Partner Programm hat Also "Top SMB Reseller" definiert. Als Anforderung nennt der Distributor "klare Wachstumsziele und eine ehrgeizige Wachstumskurve". Dafür will Also noch weitere Vorteile wie ein Bonuspunktesystem, Einladungen zu besonderen Events sowie Zugang zu nachhaltigen Dienstleistungen und Promotions bieten.

Weitere Informationen und eine Registrierungsmöglichkeit hält Also unter https://alsotechnologypartners.com/de/ bereit.