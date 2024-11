Der Browser ist das Programm, das wir am PC oder Mac sowie auf dem Smartphone oder Tablet am häufigsten nutzen. Einmal installiert, verwenden ihn die meisten über Monate oder Jahre hinweg – auch wenn es vielleicht neue Browser gibt, die besser zu uns passen würden. Das in New York ansässige Unternehmen The Browser Company will nun den Browser-Markt mit seinem innovativen Arc-Browser aufmischen. Wir haben ihn getestet.

Was ist Arc?

Bisher haben sich Browser wie Brave, Firefox oder Tor vor allem auf Privatsphäre-Features konzentriert, da die Giganten Google Chrome und Microsoft Edge für ihre Überwachung berüchtigt sind. Arc verspricht ebenfalls, die Privatsphäre seiner Nutzer zu schützen. Das Hauptaugenmerk des neuen Browsers liegt jedoch auf der Benutzerfreundlichkeit.

Arc sieht anders aus als andere Browser. Die Tabs und Menüs, die sich früher am oberen Rand befanden, wurden an die linke Seite verlegt, was laut Arc eine bessere Übersicht ermöglicht. Es ist auch einfach, das Browserfenster in der Mitte zu teilen, sodass Sie zwei Websites nebeneinander öffnen können.

Mit einem weiteren intelligenten Tool namens Spaces können Sie verschiedene Arbeitsbereiche erstellen. So können Sie beispielsweise einen privaten sowie einen beruflichen Bereich einrichten, in denen Sie unterschiedliche Lesezeichen und Einstellungen verwenden.

Bietet Arc KI-Unterstützung?

Arc verfügt auch über eine integrierte KI-Funktion namens Max. Das Interessanteste daran ist, dass Sie Fragen stellen und mit ihr ein Gespräch über die Website führen können, die Sie gerade besuchen. Anstatt auf der Website selbst nach den gewünschten Informationen zu suchen, können Sie eine Frage stellen und erhalten dank künstlicher Intelligenz eine Antwort in Textform. Das ist vor allem für Websites interessant, die sehr viele Informationen enthalten.

Weitere KI-Funktionen sind ebenfalls in Vorbereitung. So sollen Sie künftig eine Zusammenfassung einer entsprechenden Website erhalten, bevor Sie auf einen Link klicken. Max soll außerdem bald offenen Tabs eine treffende Bezeichnung geben können. Diese Funktionen sind schon in der Mac-Version verfügbar. In der Windows-Version sollen sie in Kürze Einzug halten.

So installieren Sie Arc

Gehen Sie auf www.arc.net und klicken Sie auf “Download Arc for Windows” oder “Download Arc for Mac”. Speichern Sie die Installationsdatei auf Ihrem Desktop und klicken Sie sie an, um die Installation zu starten. Arc ist kostenlos, und zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels gibt es keine kostenpflichtigen Optionen. Einziger Haken: Die Menüführung des Browsers ist aktuell nur in englischer Sprache verfügbar.

So melden Sie sich an

Sobald die Installation abgeschlossen ist, wird automatisch ein Einrichtungsassistent gestartet. Als Erstes müssen Sie ein Konto erstellen, indem Sie Ihren Namen und Ihre E-Mail-Adresse eingeben und ein Passwort wählen. Akzeptieren Sie die Allgemeinen Geschäftsbedingungen und klicken Sie auf “Create an Account“. Wenn Sie dies bereits getan haben, wählen Sie Anmelden.

Wie kann ich Daten importieren?

Sobald Sie sich angemeldet haben, haben Sie die Möglichkeit, Kennwörter, Verlauf, Tabs und mehr aus Ihrem alten Browser zu importieren. Wählen Sie Ihren Browser aus einer Liste aus und folgen Sie den Anweisungen. Wenn Sie nichts aus Ihrem alten Browser importieren möchten, können Sie auch ohne Bookmarks starten. Überspringen Sie dazu einfach den Import-Schritt. Sie werden anschließend aufgefordert, den KI-Dienst Max zu aktivieren und können Arc auf Wunsch als Standardbrowser festlegen.

Wie verwende ich die KI-Funktion?

Die in Arc integrierte KI-Funktion Max verwendet Technologien von Open AI und Anthropic. Sie können sie während der Installation aktivieren – oder später, indem Sie auf das Arc-Symbol ganz links klicken und die KI in den Einstellungen aktivieren. Um Arc Max zu starten, verwenden Sie die Tastenkombination Strg + F. Jetzt können Sie Fragen stellen und über Informationen auf der Webseite sprechen, die Sie gerade besuchen.

Was ist Space?

Eine clevere Funktion von Arc namens Space ermöglicht es Ihnen, mehrere Arbeitsbereiche in Ihrem Browser zu erstellen. Sie können zum Beispiel einen privaten Bereich einrichten und einen, der sich auf Ihre Arbeit bezieht.

Um einen Space zu erstellen, drücken Sie auf das Plus-Symbol unten links und wählen Sie “New Space“. Geben Sie dem Arbeitsbereich einen Namen und eine Themenfarbe und drücken Sie auf “Create Space“. Klicken Sie dann mit der rechten Maustaste auf einen Space, um das Symbol oder die Farbe zu ändern.

So funktioniert Arc

1. Einstellungen und Präferenzen

Öffnen Sie die Anwendungseinstellungen und blenden Sie das Seitenmenü ein oder aus.

2. Shortcuts

Schnellverknüpfungen zu Websites, die Sie häufig nutzen.

3. Lesezeichen

Hier können Sie Ihre Lieblingsseiten ablegen. Sie werden als angeheftete Registerkarten dargestellt und ähneln den Lesezeichen in Chrome.

4. Registerkarten

Hier sehen Sie Ihre geöffneten Tabs. Wenn Sie das Fenster geteilt haben, werden beide angezeigt.

5. Verlauf

Kehren Sie zu Websites zurück, die Sie in früheren Sitzungen bereits besucht haben.

6. Spaces

Wechseln Sie zwischen verschiedenen Arbeitsbereichen (Spaces).

7. Neu

Hier können Sie neue Arbeitsbereiche, Registerkarten und Ordner erstellen.

8. Blättern

Blättern Sie vorwärts oder rückwärts zwischen den von Ihnen besuchten Seiten.

9. Link

Geben Sie hier die URL der Seite ein, die Sie besuchen möchten.

10. Den Bildschirm teilen

Teilen Sie den Bildschirm mit dieser Schaltfläche in zwei oder mehr Teile auf.

11. Werkzeuge

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein Element oder eine Seite, um ein Menü mit Extras aufzurufen.

(PC-Welt/kk)