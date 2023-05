Der Leaker "Anonymous A. S", der sich meist auf Macrumors-Foren herumtreibt, hat vor wenigen Stunden eine nächste Vorhersage zu dem kommenden iOS 17 gebracht. Nach seinen Angaben wird das iOS 17 alle iPhones unterstützen, die auch iOS 16 ausführen können, das heißt auch das iPhone X und iPhone 8.

Die ersten Betas seien für diese Geräte aber nicht zu empfehlen, weil der Arbeitsspeicher von 3 GB damit Probleme haben wird. Demnach aber habe Apple vor, das finale iOS 17 primär für diese Geräte zu optimieren, weil es das letzte Betriebssystemupdate für die Geräte mit dem A11-Chip wird. Bei den iPads sei die Situation unübersichtlicher, womöglich streicht Apple die Geräte mit A9 von der Kompatibilitätsliste, auch die iPads mit A10 stehen hier zur Debatte.

Eine richtig spannende Option, die anscheinend auch mit iOS 17 kommt, versteckt sich in den Twitter-Kommentaren zu dem Leak: Anscheinend wird Apple mit der kommenden Betriebssystemversion das sogenannten Sideloading der Apps auf dem iPhone erlauben, was bedeutet, die Nutzer und Nutzerinnen können iOS-Apps außerhalb des offiziellen App Stores herunterladen und installieren.

What about sideloading and systemwide OS font changes ?

Zum Hintergrund: 2022 hat die EU einen Digital Markets Act verabschiedet, der die sogenannten "Gatekeeper" regulieren soll. Der App Store von Apple fällt unter diese Regulierung.

Ansonsten ist die Liste der möglichen Verbesserungen für iOS 17 wider früheren Gerüchten recht lang: Dank der Marketingabteilung von Apple haben die Entwickler die Möglichkeiten der mit dem iPhone 14 Pro eingeführten Dynamic Island deutlich ausgebaut.

In der Mache seien auch interaktive Widgets für den Sperrbildschirm. Apple habe laut dem Leaker auch eine aufgebohrte Kamera-App vorbereitet, diese war eigentlich bereits für iOS 16 gedacht, jedoch vor der Veröffentlichung gestrichen. Gut möglich, dass die besonders spannenden Funktionen nur den neuen iPhones 15 vorbehalten bleiben.

Exclusive: Almost everything I know about what’s new in #iOS17.



(A thread)