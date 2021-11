Open Shell ist ein Ersatz für das Windows-Startmenü, der sich schon unter Windows 8.1 und 10 bewährt hat. Damit lässt sich ein Menü im Stil von Windows 7 umsetzen. Das Tool war Anfang November 2021 noch nicht für Windows 11 freigegeben. Bei unseren Tests zeigten sich jedoch funktional keine Probleme und lediglich unerhebliche Darstellungsprobleme.

Sehen Sie aber vor einer Installation von Open Shell nach, ob es inzwischen ein Update für Windows 11 gibt. Bei der Installation deaktivieren Sie die Optionen "Classic Explorer" und "Classic IE". Beim ersten Start erscheint das Fenster "Settings for Open Shell Menü 4.4.160". Wählen Sie den gewünschten Menüstil und setzen Sie ein Häkchen vor "Replace Start Button".

Optional aktivieren Sie die Option "Custom" und klicken Sie auf "Pick Image". Wählen Sie eine Bilddatei für die Schaltfläche des Startmenüs. Im Theme-Customizer-Pack ist im Ordner "Windows 11 for 10 by niivu - August 07 2021\Start Orbs" die Datei "Large Orb Windows 11" mit einem passenden Windows-Logo enthalten.

Es gibt jetzt allerdings zwei Schaltflächen für das Startmenü. Die am linken Rand öffnet Open Shell und die bisherige das Windows-11-Startmenü. Über die "Taskleisteneinstellungen" können Sie die Taskleiste "Links" ausrichten. Die beiden Startmenüsymbole liegen dann leicht versetzt nebeneinander. Klicken Sie die Schaltfläche des Open-Shell-Menüs mit der rechten Maustaste an, wählen Sie "Einstellungen", und klicken Sie auf "Advanced button options". Hinter "Button size" geben Sie etwa 54 ein, um die Schaltfläche etwas zu vergrößern. Die Original-Schaltfläche ist dann kaum noch sichtbar. Um das Windows-11-Startmenü zu öffnen, klicken Sie das Open-Shell-Menü bei gedrückter Shift-Taste an. Alternativ funktioniert auch Shift-Win.

(PC-Welt)