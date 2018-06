Amazon hat den Start von Amazon Business in Italien und Spanien bekanntgegeben. Damit können deutsche Unternehmen mit Niederlassungen in diesen Ländern fortan ihre Geschäftseinkäufe über www.amazon.it/business und www.amazon.es/business abwickeln. Gleichzeitig können kleine Unternehmen aus Deutschland, die über Amazon Business verkaufen, neue Kunden in den beiden Ländern erreichen und damit die Chance erhalten, ihre Exporte zu steigern.

Amazon Business ist jetzt auf allen Amazon Websites in Europa verfügbar: Deutschland (Amazon.de), Großbritannien (Amazon.co.uk), Frankreich (Amazon.fr), Italien (Amazon.it) sowie Spanien (Amazon.es). Außerhalb von Europa ist der Service in den USA (Amazon.com), Japan (Amazon.co.jp) und Indien (Amazon.in) verfügbar. Unternehmen jeder Größe mit Niederlassungen in diesen Ländern können ihre Geschäftseinkäufe in der lokalen Landessprache abwickeln und Lieferungen vor Ort erhalten.

In Deutschland ging das Geschäftskundenportal von Amazon Ende 2016 an den Start. Ende 2017 teilte das Unternehmen mit, dass bereits mehr als 150.000 Geschäftskunden in Deutschland Amazon Business nutzen.

Händler können neue Kundensegmente erschließen

"Der Start von Amazon Business auf Amazon.it und Amazon.es ermöglicht es multi-nationalen Unternehmen mit Niederlassungen in Europa, ihre Beschaffung weiter zu optimieren", sagt Florian Böhme, Direktor von Amazon Business in Deutschland. Amazon Business habe kürzlich auf Unternehmenskunden zugeschnittene Funktionen auf Amazon.de hinzugefügt, unter anderem Business-Rechnung, Kauf auf Rechnung, Mengenrabatte anfordern sowie die Festlegung von Einkaufsrichtlinien.

"Amazon Business hat uns geholfen, ein völlig neues Kundensegment in Deutschland, Frankreich und Großbritannien zu erschließen. Unsere Produkte sind sowohl für Privat- als auch für Geschäftskunden ideal, daher freuen wir uns, jetzt auch in Italien und Spanien neue Geschäftskunden erreichen zu können", sagt Oliver Kluge, Geschäftsführer von oli.k computer and internet service, die ihre Produkte über Amazon Business an Geschäftskunden anbieten. Auf www.amazon.de/business können sich Geschäftskunden für einen kostenlosen Amazon Business-Account anmelden. Verkäufer, die ihre Produkte über Amazon verkaufen möchten, finden auf www.amazon.de/business-seller mehr Informationen.