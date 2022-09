Amazon hat die neuste Generation seiner Fire-HD-8-Tablets vorgestellt. Die Ankündigung umfasst insgesamt vier neue Modelle. Den Anfang macht das Fire HD 8, das laut Amazon im Vergleich zum Vorgänger einen um 30 Prozent schnelleren Prozessor und eine längere Akkulaufzeit bietet. Ohne erneutes Laden soll der Stromspeicher bis zu 13 Stunden durchhalten. Das Gehäuse fällt dem Hersteller zufolge außerdem dünner und leichter aus als beim Vorgänger-Modell.

Das Tablet bietet einen 8-Zoll-Bildschirm mit HD-Auflösung. Beim Kauf können Kunden aus 32 und 64 Gigabyte internem Speicher wählen. Per microSD-Karte kann der Speicher außerdem um bis zu ein Terabyte erweitert werden. Für eine barrierefreies Nutzererlebnis sorgen Funktionen wie Screenreader, Bildschirmvergrößerer, Farbumkehr oder Untertitel. Das Fire HD 8 ist ab Ende Oktober verfügbar und kann zum Preis von 114,99 Euro vorbestellt werden.

Plus-Modell mit mehr RAM und kabellosem Laden

Ebenfalls neu ist die nächste Generation des Fire HD 8 Plus. Mit drei Gigabyte bietet es mehr Arbeitsspeicher als das HD-8-Modell, was sich vor allem beim Multi-Tasking bemerkbar machen soll. Das Plus-Modell unterstützt außerdem Laden mit 9 Watt, kabelloses Laden und bietet eine integrierte Kamera mit 5 Megapixeln. Das Fire HD 8 Plus kostet ab 134,99 Euro.

Zwei neue Kids-Tablets

Amazon veröffentlicht auch zwei neue Modelle seiner Tablets speziell für Kinder. Das Fire HD 8 Kids richtet sich an Kinder zwischen 3 und 7 Jahren, während das Fire HD 8 Kids Pro für Kinder im Schulalter gedacht ist. An Bord sind eine kinderfreundliche Hülle, 2-Jahre-Sorglos-Garantie und ein Jahr Amazon Kids+. Beide Tablets verfügen über eine umfangreiche und einfach zu bedienende Kindersicherung. Die Tablet-Modelle kosten beide 159,99 Euro und können ebenfalls vorbestellt werden. (PC-Welt)