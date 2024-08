Amazon hat die Wall Street mit seinem Ausblick für das laufende Quartal enttäuscht. Anleger ließen die Aktie im nachbörslichen Handel zeitweise um mehr als vier Prozent fallen.

Für das laufende Vierteljahr stellte Amazon Erlöse zwischen 154 und 158,5 Milliarden Dollar in Aussicht. Analysten hatten im Schnitt mit einer Prognose von gut 158 Milliarden Dollar gerechnet.

Im vergangenen Quartal legte der Umsatz im Jahresvergleich um zehn Prozent auf rund 148 Milliarden Dollar (137,2 Milliarden Euro) zu. Auch dort war am Markt etwas mehr erwartet worden.

Zugleich übertraf der Konzern die Schätzungen mit dem Wachstum in seiner wichtigen Cloud-Sparte AWS. Ihre Erlöse legten um 19 Prozent auf 26,3 Milliarden Dollar zu. Analysten hatten mit rund 26 Milliarden Dollar gerechnet. Amazon will in dem Geschäft auch vom verstärkten Bedarf an Rechenleistung für Anwendungen mit Künstlicher Intelligenz profitieren.

Unterm Strich sprang der Gewinn von 6,75 Milliarden Dollar im Vorjahresquartal auf knapp 13,5 Milliarden Dollar hoch. (dpa/rs/pma)