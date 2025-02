Auf einer glanzvollen Veranstaltung in New York City hat Amazon am Mittwoch seine KI-verbesserte und “völlig neu gestaltete” Alexa vorgestellt. Ab März 2025 wird Amazon in den USA eine öffentliche Vorschau für die neue Alexa starten, die das Unternehmen Alexa+ nennt. Die öffentliche Vorschau wird schrittweise beginnen, wobei nach und nach mehr Nutzer in die Gruppe aufgenommen werden. Vorerst gibt es Alexa+ nur in Englisch. Echo Show 8, 10, 15, und 21 sollen Alexa+ als erstes unterstützen.

Kosten

Die überarbeitete Alexa wird in der Tat ein “Plus”, also extra kosten: 19,99 Dollar pro Monat, entsprechend den kostenpflichtigen “Plus”-Mitgliedschaften für ChatGPT oder Google Gemini. Einen Euro-Preis nannte Amazon noch nicht.

Abgesehen davon wird Alexa für Amazon-Prime-Mitglieder kostenlos sein. Die “klassische” Alexa wird weiterhin kostenlos für alle Nutzer zur Verfügung stehen.

Die neue KI-verbesserte Alexa (die neue Telefon- und Web-Apps anbieten wird) wird eine Reihe von Tricks in petto haben, darunter auch “agentische” Fähigkeiten (autonome KI ist der neue Trend in der künstlichen Intelligenz). Laut Amazon wird Alexa in der Lage sein, Einkäufe zu erledigen, Reisetickets zu buchen, Kontakte per SMS zu kontaktieren, Rezepte vorzuschlagen und Ihre Smart-Home-Routinen zu optimieren, indem sie all diese Aufgaben mit einer einzigen Interaktion verknüpft.

Vor allem aber wird die überarbeitete Alexa in der Lage sein, “zu denken und zu handeln”, z.B. auf Gespräche zu reagieren und Erinnerungen zu setzen.

Während einer Demo unterhielt sich Amazon-Gerätechef Panos Panay mit Alexa und führte eine animierte Unterhaltung, die an den erweiterten Sprachmodus von ChatGPT erinnert.

Die neue Alexa zeigte auch ihre multimodalen Fähigkeiten, indem sie sich ein Live-Video des versammelten Publikums bei der Präsentation “ansah” und dann die Szene, die Größe der Menge und die “begeisterte” Reaktion beschrieb.

Panay sagte, dass Alexa in der Lage sein wird, Routinen auf der Grundlage natürlichsprachlicher Eingabeaufforderungen zu erstellen. Er zeigte auch, wie die neue Alexa den Musiktitel “Shallow” aus dem Soundtrack von A Star is Born als Antwort auf eine vage formulierte Anfrage von Amazon Music abrufen und Alexa dann bitten konnte, “zu dieser Szene” in dem auf Amazon Prime Video gestreamten Film zu springen. (Das hat tatsächlich funktioniert.)

Bei der Vorstellung der neuen Alexa Ring-Integration fragte Panay Alexa, “was in meinem Haus passiert”, woraufhin Alexa eine Live-Übertragung einer Ring-Sicherheitskamera auf dem Bildschirm einblendete und genau beschrieb, was passierte. Weitere bemerkenswerte Integrationen für Smart Home und Home Entertainment sind Wyze, iRobot, Govee, Shark, Sonos und Vizio.

Mit Alexa “gibt es keine Alexa-Sprache mehr”, versprach Panay. Eine neue blauen Animation ersetzt die klassische blaue Alexa-Linie. Sie ändert ihre Form, wenn Sie sprechen.

Zu den weiteren Funktionen gehört die Möglichkeit, längere Dokumente mit Alexa zu teilen, die die KI dann speichern, analysieren und zusammenfassen kann. Die neue Alexa kann auch Dinge wie das Hinzufügen von Kalenderereignissen auf der Grundlage von Informationen in den mit ihr geteilten Dateien tun.

Amazon versprach auch neue Alexa-Funktionen für Kinder und zeigte ein Video, in dem die neue Assistentin Geschichten aus dem Stegreif erzählt und sich auch sonst mit den Kleinen beschäftigt. Wir sahen auch, wie Alexa Fragen zu Sport und anderen aktuellen Ereignissen beantwortete.

Daniel Rausch, Vizepräsident von Amazons Alexa- und Echo-Abteilung, erklärte, wie Alexa mit einer Mischung aus Modellen von Amazon und Anthropic betrieben wird. Alexa kann auch im Hintergrund zwischen den Modellen wechseln, je nachdem, was gerade ansteht, sagte Rausch.

Rückblick

Amazon hatte die neue Alexa erstmals auf seinem Hardware-Event im September 2023 vorgestellt und damals eine öffentliche Vorschau “Anfang” 2024 versprochen. Stattdessen kam und ging das Jahr ohne eine öffentliche Beta für die überarbeitete Alexa. Was wir jedoch erhielten, waren Insiderberichte über eine zu Halluzinationen neigende Alexa, die langatmige und häufig ungenaue Antworten gab und zudem Probleme mit grundlegenden Smart Home-Funktionen hatte.

Natürlich sind diese KI-Probleme nicht nur bei Amazon zu beobachten. Google hat einen vorsichtigen Ansatz gewählt, wenn es darum geht, Gemini die Interaktion mit intelligenten Geräten zu ermöglichen, während Apple seine Home-App noch nicht für die Apple Intelligence geöffnet hat.

Dieser Artikel erschien zuerst bei unserer Schwesterpublikation PCWorld und wurde aus dem Englischen übersetzt und lokalisiert. (PC-Welt/kk)