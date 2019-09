Auf seiner Partnerveranstaltung in Frankfurt am Main hat Amazon Web Services auch die Gewinner der APN Partner Awards 2019 für die DACH-Region bekannt gegeben. Mit insgesamt sechs Auszeichnungen honoriert der Cloud-Anbieter die Unterstützung seiner Kunden sowie die Entwicklung von Lösungen mit der AWS Cloud.

Auch interessant: Diana Coso übernimmt Channel-Leitung bei AWS

Vor allem gehen die Awards aber an Beratungs- und Technologiepartner von AWS, "deren Geschäftsmodelle im vergangenen Jahr voll und ganz auf Spezialisierung und Zusammenarbeit ausgerichtet waren". Im APN-Programm sind sowohl unabhängige Softwareanbieter (ISVs) als auch Systemintegratoren und Beratungsunternehmen organisiert.



Matthias Imsand (Mitte), Mitgründer und CTO der Amanox Solutions AG, konnte von Peter Fuchs, Global and Strategic Alliances Lead DACH und Diana Coso, seit kurzem bei Amazon Web Services als General Manager für die Partner in der DACH-Region zuständig, die Auszeichnung als „Rising Star“ für die Schweiz entgegennehmen. Mit der Auszeichnung würdigt AWS das signifikante Geschäftswachstum von Amanox Solutions sowie die Investitionen in AWS-Schulungen und -Zertifizierungen für die Mitarbeiter in der Schweiz.

Sonst oft Platzhirsch und Branchenriese, bei AWS noch Rising Star: Die T-Systems International GmbH hat in den vergangenen Monaten das Geschäft mit AWS in Deutschland und international ausgebaut und weltweit erheblich in AWS-Schulungen sowie AWS-Zertifizierungen für die Mitarbeiter investiert. Dafür konnten Peter Fuchs und Diana Coso vom Dienstleister Heleen Herselman (Chapter Lead AWS - Managed Cloud Solutions, T-Systems) mit ihrem Team auf die Bühne holen. Niclas Otte (rechts), Strategic Partnerships Development Manager bei AWS, freut sich mit seinen Ansprechpartnern bei T-Systems über deren Erfolg.

Die Trophäe für den Consulting Partner oft he Year von AWS nahm Sven Ramuschkat, Grüner der tecRacer Group stellvertretend für sein Team in Empfang. Das war natürlich mit auf der Bühne und wurde von seinem Strategic Partnerships Development Manager Kai Fryder (links) begleitet.

Mit der Auszeichnung „APN Technology Partner of the Year“ konnte Florian Beck, Manager Technology Alliances bei Dynatrace (Mitte) zurück nach Österreich fahren. Der wurde dem Unternehmen für seine Monitoring-Lösung für AWS-Kunden überreicht, die dank enger Integration mit zahlreichen AWS Cloud Services „bereits vielen AWS-Kunden ermöglicht, bei ihren Investitionen in die Cloud einen höheren Wert zu generieren“, lobt der Anbieter. Überreicht wurde der Award von Diana Coso und Marin Mamic, ISV Team Leader DACH bei Amazon Web Services.

Der AWS-Partner kreuzwerker beschäftigt an den Standorten Berlin, München, Zürich und Warschau zahlreiche hochqualifizierte Experten und hat im vergangenen Jahr die AWS Competency DevOps erreicht. Damit trägt das Unternehmen in diesem Bereich maßgeblich zum AWS-Geschäft bei – wofür Joern Barthel (zweiter von links), CTO der kreuzwerker GmbH, von AWS in Person von Peter Fuchs, Kai Fryder, und Diana Coso eine verdiente Auszeichnung abholen durfte.

Avira ist in der DACH-Region Innovation Partner of the Year von AWS. Den Award gab es für die Entwicklung eines Cloud Sandbox Services auf Basis von AWS, mit dem verdächtige Dateien überprüft werden und über den Cyber-Threat-Hinweise an Anbieter und Dienstleister im Bereich Security übermittelt werden. Carlos Valero Llabata (zweiter von links), Director Threat Intelligence bei Avira, und Roger Hockaday, VP Global Marketing, OEM and Service Providers bei Avira, freuten sich mit den AWS-Mitarbeitern Marin Mamic, Ertan Mutlu (zweiter von rechts), Senior Account Manager bei AWS sowie Partner-Chefin Diana Coso.

"Wir freuen uns über die starke Dynamik und das Wachstum unserer AWS-APN-Partner in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Der kontinuierliche Erfolg und die Weiterentwicklung unserer Partner sind entscheidende Voraussetzungen für unseren eigenen Geschäftserfolg", erklärte Klaus Bürg, General Manager für Amazon Web Services in der DACH-Region "Die jetzt ausgezeichneten APN-Partner sind Experten auf dem lokalen Markt und bestens gerüstet, um unsere Kunden bei ihrer Reise in die Cloud und bei Innovationsprojekten zu unterstützen."

Lesen Sie auch: Warum heißt Amazon eigentlich Amazon?