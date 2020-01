Online-Händler Amazon steht in der Kritik, Produktfälschungen, die auf der E-Commerce-Plattform Amazon Marketplace verkauft werden, auf die leichte Schulter zu nehmen. Bisher hatte der Konzern Produktfälschungen erst an die europäischen und US-amerikanischen Behörden gemeldet, wenn genügend Beweise gesammelt wurden, um ein Verfahren einzuleiten. Wie die Nachrichtenagentur Reuters aus einer firmeninternen Quelle erfahren haben will, soll dieser Prozess nun beschleunigt werden. Amazon will Produktfälschungen in Zukunft umgehend an die zuständigen Behörden in Europa und den USA melden, sobald eine Produktfälschung von einem Kunden gemeldet wurde. Neben dem Namen des Account-Inhabers, will Amazon außerdem den Firmennamen, Kontakt-Informationen und Details zur mutmaßlichen Produktfälschung an die Behörden weiterleiten. Kann sich der Account-Inhaber gegenüber Amazon nicht erklären, schließt das Unternehmen dessen Marketplace-Account.

Warum Amazon ausgerechnet jetzt härter gegen Fälschungen vorgeht, ist nicht bekannt. Eine offizielle Bestätigung des Reuters-Berichts steht ebenfalls noch aus. 2018 hatte Amazon einen Deal mit Apple geschlossen, alle Verkäufer von Apple-Produkten von seiner Plattform zu entfernen, die nicht von dem US-Unternehmen autorisiert wurden. Amazon launchte außerdem ein neues Tool, mit dem Unternehmen mögliche Fälschungen ihrer Marken schneller melden können.

