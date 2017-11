Eigentlich dauert dieser "Transformation Day" zwei Tage: Am ersten Tage ist es ein Kunden-Event, bei dem sich auch AWS-Partner präsentieren können, am Tag danach ist es eine reine Channel-Veranstaltung. Da durfte natürlich auch die obligatorische Auszeichnung der besten AWS-Partner mit den speziell dafür entwickelten "Partner Awards" nicht fehlen.

Und Peter Prahl, Head of Alliance & Channel Germany bei Amazon Web Services, hatte damit alle Hände voll zu tun, denn die erfolgreichen AWS-Partner erschienen mit vielen Vertretern auf der Bühne. So nahm beispielsweise Alex Fuerst, Vice President Sales DACH der Rackspace International GmbH, Ende Oktober 2017 einen Großteil seiner Mannschaft mit nach Köln, um den Field Execution Award von AWS entgegen zu nehmen. Dieser Preis geht jedes Jahr an den Amazon-Partner, der die gemeinsam mit AWS gesteckten Ziele sehr schnell erreichen und alle dazu notwendigen Maßnahmen auch rasch umsetzen kann, begründete Prahl diese Auszeichnung. Besonders beeindruckt hat ihm bei Rackspace dessen "Alignment mit dem AWS Sales", so seine Begründung.

Der "AWS Rookie of the Year 2017" wurde Vintin. Das Systemhaus aus Mainfranken bildet nicht nur ausgezeichnete Fachkräfte aus (ChannelPartner berichtete), sondern verfügt mit den "Wolkenmachern" auch über eine dedizierter AWS-Abteilung, die seit einen Jahr neue Dienste in derCloudsehr erfolgreich implementiert.

Ebenfalls eine große Abordnung sandte Arvato Systems nach Köln. Und es lohnte sich, denn passender Weise erhielt die Bertelsmann-Tochter von AWS den so genannten "Think Big Award" überreicht. Damit honoriert Amazon Web Services besonderes Engagement der Partner, wenn sie etwa massiv in neue Geschäftsmodelle investieren.

Der "AWS Excellence Award" ging 2017 an tecRacer. "Denen kann ich einfach ein Lead über den Zaun werfen, und sie bearbeiten ihn sofort und setzen das Projekt in der Regel hervorragend um", so begründet AWS-Channel-Chef Prahl diese Auszeichnung. "tecRacer ist in den vergangenen Jahren mit uns gewachsen und hat sich den Premier Partner-Status redlich verdient". In Deutschland arbeitetAmazon Web Services nur mit einer Handvoll an Premier-Partnern zusammen.

Gleich drei AWS-Partner erhielten von AWS den so genannten "Market Transformation Award". Damit zeichnet die Amazon-Tochter diejenigen ihrer Partner, neue Branchen fürs Cloud Computing entdecken und dafür begeistern. In diesem Jahr waren das CloudReach, e-Spirit und Nordcloud.

Und "last but not least" wurde noch der "Innovation Award" Storm Reply verliehen. Dieser AWS Premier Partner entwickelte eigene IoT-Lösungen basierend auf der AWS-Cloud, hat sich gleichzeitig selbst total transformiert und zusätzlich viel Business auf der Salesforce-Plattform generiert, so Prahl in der Laudatio.

Wie groß ist das Channel-basierte Cloud-Business bei AWS?

Diese Frage ist nicht leicht zu beantworten. Denn natürlich erfährt man es nicht von AWS, nicht einmal die absolute Zahl der AWS-Partner hier zu Lande wird kommuniziert, nur so viel wird "verraten": Weltweit arbeitet AWS mit 67 Premier-Partnern zusammen, in Deutschland sind das Nordcloud, tecRacer, Rackspace, Storm Reply und seit Neuestem auch Itelligence/NTT Data. Einer groben Schätzung nach könnte Deutschland also bis zu zehn Prozent zu den weltweiten Umsätzen von AWS (2016 waren es rund zwölf Milliarden Dollar) beitragen. Inwieweit nur der AWS-Channel hier zu Lande dazu beiträgt, kann nur geschätzt werden. Martkbeobachter gehen davon aus, dass Partner bereits heute an knapp der Hälfte der AWS-Projekte in Deutschland beteiligt sind.